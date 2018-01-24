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Ekonomi

Davos/Merkel: Korumacılık dünyanın sorunlarını çözmez

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ocak (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Davos Zirvesi’nde korumacılığın dünyanın sorunlarını çözemeyeceğini söyledi ve “birçok ülkede kutuplaşmanın arttığına” dikkat çekerek, popülizmin yükselişi konusunda politika yapıcıla

24 Ocak 2018 20:25

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ocak (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Davos Zirvesi’nde korumacılığın dünyanın sorunlarını çözemeyeceğini söyledi ve “birçok ülkede kutuplaşmanın arttığına” dikkat çekerek, popülizmin yükselişi konusunda politika yapıcıları uyardı.
Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu Klaus Schwab’la birlikte gerçekleştirdiği özel oturumda konuşan Merkel, “Kendimizi dünyanın geri kalanından soyutlamanın bir faydası olmaz. Korumacılık doğru cevap değil” dedi ve ekledi:
“Almanya olarak kişilerin dolaşım özgürlüğü ile her zaman gurur duyduk; ama, hiç dış sınırlarımızı korumayı düşünmedik. Şimdi yeni bir giriş-çıkış sistemi üzerinde çalışıyoruz. Kapıları kapatarak sınırları koruyamazsınız. Komşularınızla iyi anlaşmalara ihtiyacınız var.”
Euro krizi ve sığınmacı krizinin ardından Almanya’da onlarca yıl sonra ilk kez kutuplaşma yaşadıklarını söyleyen Merkel, halen yeni bir hükümet kurmaya çalıştıklarını ve Almanya’nın dünya sorunlarını çözmek konusunda katkı sağlamak istediğini belirtti.
Merkel, 2018’in 1. Dünya Savaşı’nın 100. yıldönmü olduğuna dikkat çekerek, “Politik aktörler bundan yüzyıl önce bilinçsizce krize sürüklendiler. Şimdi kendimize sormalıyız; tarihten neler öğrendik? 2. Dünya Savaşı sonrasında doğmuş bir nesil tarihten ders çıkarmalıdır. Bu da çok taraflılık, sorunları çözmek için birlikte çalışmak gerektiği anlamına gelir” dedi.

Merkel’den Macron’a övgü
Avrupa’nın dış politikada çok etkin olmadığını söyleyen Merkel, “Avrupa olarak daha fazla sorumluluk almalı, kaderimizi kendimiz çizmeliyiz” dedi.
Merkel konuşmasında, geçen yıl Fransa’nın cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa’nın reformlarına hız kattığını ekledi. (Fotoğraflı)

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