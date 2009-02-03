Davos krizinin ardından ABD ile ilk temas

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Davos’ta yaşanan krizin ardından ilk defa bir ABD’li yetkili ile görüştü. ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey Erdoğan’ı resmi konutunda ziyaret etti.



Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Jeffrey, bugün Başbakan Erdoğan ile ilk görüşmelerini yaptıklarına dikkati çekerek, iki ülkeyi ilgilendiren bazı konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.



Jeffrey, İran, Irak, enerji güvenliği, Orta Doğu barış süreci de dahil olmak üzere, paylaştıkları ortak hedeflere dair bazı küresel ve bölgesel konuları görüşmede ele aldıklarını belirtti.



Türkiye ve ABD'nin iki güçlü demokratik ülke ve müttefik olduğunu vurgulayan Büyükelçi, "Görevim süresince Türk hükümetiyle işbirliği içinde çalışmalarımızı devam ettireceğime inanıyorum" dedi.



ABD Büyükelçisi, Erdoğan ile Orta Doğu barış çabaları üzerinde de durduklarını belirtti.



ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell'in Türkiye'ye olası ziyaretiyle ilgili gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Jeffrey, bölge turundan yeni dönen temsilcinin temaslarını önce gözden geçireceklerini, kendisinin ondan sonra bu bölgeyi tekrar ziyaret edebileceğini, ancak bu aşamada konuyla ilgili net bilgisi bulunmadığını belirtti.



Jeffrey, bir gazetecinin, "Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki çıkışından sonra ABD'deki Yahudi lobisinin, nisanda Ermeni tasarısı Senatoda görüşülürse Türkiye'nin yanında yer almayabileceği yönündeki kaygıları" hatırlatması üzerine, ABD'nin Türkiye ile iyi bir ilişkisi bulunduğunu vurguladı.



İki ülkenin de bu ilişkileri destekleyip güçlendirdiğini ifade eden Jeffrey, zaman zaman problem ortaya çıksa da, beraber çalıştıklarının altını çizdi.



Gazze'de çözüm için umut olup olmadığının sorulması üzerine de Büyükelçi, "Umut var. Onun için Mitchell bu bölgeyi ziyaret etti. Ama çok önemli bir konu, onun için hem Türkiye, hem de bölge ülkeleriyle devamlı temaslarda bulunuyoruz" diye konuştu.



