Davos krizini bitirmek için sessiz görüşmeler var

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye ile İsrail'in, aralarındaki krizi sona erdirmek için sessiz, ama yoğun görüşmeler yaptığını yazdı.



Gazetede, Kudüs'ten bir kaynağa atfen, iki taraftan yetkililerin, ilişkilerin yeniden normal düzeyine çıkarılması gereğine işaret eden ve böyle olacağı ümidini dile getiren mesaj teatilerinde bulunduğu belirtildi.



İki taraf arasındaki iletişimin, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e gönderdiği ve gelecek aylarda İsrail'i ziyaret etme yolundaki arzusunu ifade ettiği mektuptan sonra başladığı" da kaydedildi.



Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Türkiye Başbakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına, İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı General Avi Mizrahi'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren sözlerinden dolayı azarlandığını belirten mektupların gönderilmesinden sonra, taraflar arasında karşılıklı olumlu mesajların yükseldiğine dikkat çekti.



Türkiye'nin bu konudaki izahatı aldıktan sonra, İsrail'e artık konuya "kapandı" gözüyle baktığını ifade ettiği de kaydedildi.