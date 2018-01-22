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Dünya

Davos kar altında; çığ riski nedeniyle 30 konut tahliye edildi

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ocak (DHA) – İsviçre’nin Davos kasabasında yarın başlayacak olan 48

22 Ocak 2018 21:35

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ocak (DHA) – İsviçre’nin Davos kasabasında yarın başlayacak olan 48. Dünya Ekonomik Forumu öncesinde Davos’un tamamı karla kaplandı ve çığ riskine karşı 30 konut tahliye edildi. İsviçre’de Federal Kar ve Çığ Araştırma Enstitüsü (SLF) tarafından ülkenin birçok bölgesi için yapılan en yüksek seviye çığ uyarısı en son “çığ kışı” diye de hatırlanan 1999 yılında görülmüştü.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre, sıkı güvenlik önlemleri alınan zirvede ziyaretçilerin açılış konferansına gelirken kar ayakkabısı giymeleri, normal ayakkabılarını da konferans girişinde giymeleri önerildi. 
SLF’nin bugün saat 17:00’de yayınladığı uyarıda, aşırı kar yağışı ve yüksek sıcaklıkların geniş bir bölgede çığ riskini artırdığı belirtildi. Alplerin zaten karla kaplı olan bazı bölgelerinde yeni yağışlar yerdeki karların üzerine 80 ila 100 cm kar ekledi ve hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi çığ riskini artırıyor. 
SLF en fazla çığ tehlikesi olan bölgeleri Valais bölgesinin tamamı, Alplerin kuzey yamacında birçok bölge, Prättigau’dan Samnaun’a Silvretta üzerinden geçilen bölge olarak açıkladı.
Uyarıda İsviçre’de bu kadar yaygın bir çığ uyarısının en son “çığ kışı” diye de anılan 1999’da yapıldığına da dikkat çekildi.

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