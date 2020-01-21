Davos, iklim krizi gündemiyle başladı; genç aktivistler konuşmacı oldu

50'inci Dünya Ekonomik Forumu, 3 bin civarında iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılımıyla başladı. Davos'ta gerçekleşen forumun bu yıl gündeminde iklim krizi ve küreselleşmeyle birlikte gelen sorunlar var. İlk panelin konuşmacıları dünyanın dört bir yanından genç aktivistler oldu.

İsviçre'nin Davos kentinde başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nda iklim krizine ilişkin gündemleri başlattığı okul grevleriyle dünyaya yayan Greta Thunberg ele alacak. Bugünün forum programında hem Thunberg hem de daha önce iklim krizine ve Thunberg'e ilişkin açık eleştirileri olan ABD Başkanı Donald Trump var.

Davos'ta forumun ilk paneli 2019'a damga vuran genç iklim aktivistlerine ait bir tanıtım videosuyla başladı. 18 aydır iklim grevleri yürüten ve dünyaya seslenen genç aktivist Thunberg, son yıllarda dünyanın öngörülemeyen felaketler yaşamaya başladığını vurguladı. İklim krizine karşı eylemlerin dünyada yankı bulduğunu hatırlatan Thunberg, "İnsanlar artık daha çok farkında, ısrar eden genç insanlar sayesinde iklim ve çevre artık öne çıkan konular" dedi.

Daha önce de yaptığı "Bilime kulak vermeliyiz" çağrısını yineleyen Thunberg şöyle devam etti: "İklim krizine gerçek bir kriz gibi yaklaşmazsak çözüm bulamayız"

Davos'ta gerçekleşen ilk panele Greta Thunberg ile birlikte Puerto Rico'da yaşanan Maria hortumunun ardından bağış kampanyaları ve farkındalık çalışmaları yürüten Salvador Gómez-Colón, Zambiya'dan kadın ve çocuk hakları aktivisti Natasha Mwansa, Kanada yerel halklarının temiz suya erişim savunucusu Autumn Peltier katıldı.

İklim aktivistlerinden protesto

Öte yandan Davos, iklim aktivistlerinin protestolarına da sahne oluyor. Dünya liderlerinden iklim korumada acil adımlar atılmasını talep eden yüzlerce aktivist pazar günü ülkenin doğusundaki Landquart şehrinden Davos'a üç günlük bir yürüyüş başlatmıştı.