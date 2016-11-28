Davis Kupası'nda Arjantin şampiyon

Teniste, erkek milli takımlar düzeyinde yapılan Davis Kupası'nı, Hırvatistan'ı 3-2 yenen Arjantin kazandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki aynı isimli Arena'da düzenlenen Davis Kupası finalinde Marin Cilic, Ivo Karlovic ve Ivan Dodig'den oluşan Hırvatistan Milli Takımı ile Federico Delbonis, Juan Martin del Potro ve Leonardo Mayer'den oluşan Arjantin Milli Takımı karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, Cilic'in, Delbonis'i 3-2 (6-3, 7-5, 3-6, 1-6, 6-2) yenmesiyle skoru 1-0 yaptı. Del Potro, Karlovic'i 3-1 (6-4, 6-7, 6-3, 7-5) mağlup ederek Arjantin'in durumu eşitlemesini sağladı: 1-1

Cilic ve Dodig, Del Potro-Mayer ikilisine karşı oynadıkları çiftler maçını 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı ve Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi.

Del Potro, 2-0 geriye düşmesine rağmen Cilic'i 3-2 (6-7, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3) yenerek Arjantin'in umudunu devam ettirdi: 2-2

Son maçta ise Delbonis, Karlovic'i 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) yenerek, Arjantin'in 2-1 geriye düştüğü final müsabakalarından 3-2 galip gelmesini sağladı.

Arjantin 5. finalinde zafere ulaştı

Arjantin, 104.'sü yapılan turnuvada ilk kez zafere ulaştı. Kupayı müzesine götüren 15. ülke unvanını elde eden Arjantin, finalde 2-1 geriden gelip 3-2 kazanan 7. ülke oldu.

Daha önce 4 kez final oynayıp kaybeden Arjantin, 5. finalinde şansızlığını kırdı.

"Davis Kupası'nı en fazla kazanan takım" unvanı, 32 şampiyonlukla ABD'de bulunuyor. ABD'yi, 28 şampiyonlukla Avustralya ve kupayı 10 kez alan Büyük Britanya izliyor.