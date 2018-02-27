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Spor

Davis, 53 sayı attı ama yine de durmadı!

Maça bir diğer damgasını vuran isim ise Suns'tan Booker oldu

27 Şubat 2018 15:07

NBA Phoenix Suns'ı 125-116 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 53 sayı ve 18 ribauntla "double double" yaptı.

New Orleans Pelicans, ağırladığı Phoenix Suns'ı 125-116 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 53 sayı, 18 ribaunt ve 5 blokla galibiyetin mimarı oldu. Jrue Holiday de 20 sayı, 7 asist üretti.

Davis böylece blokların kayda alınmaya başladığı 1973-74 sezonundan beri bir maçta 50 sayı, 15 ribaunt, 5 blok barajlarını geçen ikinci NBA oyuncusu oldu. Bunu daha önce Bob McAdoo başarmıştı.

Suns'ta Devin Booker'ın 40 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, T.J. Warren'ın 23 sayı, 6 ribaunt ve Josh Jackson'ın 20 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

 

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