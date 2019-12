David’le doğru zamanda tanıştık

Iman fotoğrafları - FOTOGALERİ

Rock dünyasının ikonu haline gelen eşi David Bowie ile evliliklerinin 17. yıldönümünü kutlayan ve başarılı bir kariyere sahip birisi Iman… Mogadisşui Somali’de dünyaya gelen Iman’ın çocukluğu yoksulluk içinde geçmiş. 12 yaşındayken babası büyükelçi olunca refah bir hayata kavuşan Iman’ın mutluluğu çok uzun sürmemiş. Çünkü yıllar sonra ülkesi şiddet altında kalınca her şeylerini geride bırakarak Kenya’ya göç etmişler. Nairobi’de Amerikalı bir fotoğ rafçının kendini keşfetmesi üzerine onunla birlikte Amerika’ya gelen Iman, uzun bacaklarıyla ve henüz 19 yaşındayken geldiği Manhattan’da moda dünyasına giriş yapmış. Iman, kampanyaların ve defilelerin ilk siyah modeli olarak o yıllarda tüm dikkatleri üzerinde toplamış. Özellikle ilk kızı Zulehka’nın doğduğu yıllarda Iman, dergilere en çok kapak olan model unvanını almış. Zulehka şu an 30 yaşında bulunuyor. 1989 yılında kendini emekliye ayırıp, David ile evlenen Iman, daha sonra ise kendi kozmetik markasını kurdu. Şu anda ise sekiz yaşında olan kızı Lexi’yle ilgileniyor.Iman, hayatıyla ve aşkıyla ilgili tüm gerçekleri HELLO! Dergisine verdiği röportajda anlatıyor:Iman: Tabii ki. Her şeyin geride kalabileceğini öğreniyorsunuz. Şu an ekonomik kriz ama biliyorum ki bir gün bitecek. Tüm dünyadaki büyük depresyon sona erecek. Hayat devam ediyor.Iman: Çok iyi hatırlıyorum Studio 54 yeni açılmıştı. Çok eğlenceli zamanlardı. Limuzin’le ordan oraya gidiyordum, Avrupa’daki partilere katılıyordum. Gençsiniz ve her şeye çok kolay adapte olabiliyorsunuz.Iman: Şans! En fazla bir ya da iki kez sabah altıya kadar dışarıda kalmışımdır. Ben de her şeyi gördüm ve yaşadım ama her zaman bir partiyi ne zaman terk etmem gerektiğini biliyordum… 3o yılı aşkındır moda dünyasının içindeyim. Ne zaman bir partiyi kaçırsam, insanlar şöyle derdi: ‘Bu en iyi partiydi.’ Bunu ne kadar çok duydum biliyor musunuz? Her zaman bir yerlerde ‘En iyi’ parti vardır.Iman: Ailem. Otuz yaşında ve sekiz yaşında iki kızım var.Iman: Hiçbir farkı yok. Çocuk doğurmanın nasıl bir şey olduğunu, çocuk yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu unutuyorsunuz. Tekrar başlıyorsunuz. Yaşlanmak, size önceliklerinizin ne olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz. Bu çok önemli. İlk kızımda kariyerimin zirvesindeydim, o da sürekli benimle seyahat etmek zorunda kalıyordu.Iman: Evet. Hala onun için yemek yapıyorum. David ile evlendikten sonra ilk kez mutfağa girdim. Çünkü New York’tayken yemek sipariş etmek çok kolay oluyordu. Düşündüm ki ailen için her akşam yemek hazırlamak muhteşem olacak. Mükemmel olmak zorunda değil, stres olmuyorum, çünkü mükemmeliyetçi biri değilim. Benim yemeklerimi seviyorlar.Iman: O ilk haftadan söyledi. Ben ise beş yıl süren bir ilişkiden yeni çıkmıştı m. Yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığımı düşündüm, özellikle de müzisyen biriyle. Benim için biraz zaman aldı.Iman: Biz doğru zamanda birbirimizi bulduk. Kariyerimiz için yapmamız gereken her şeyi yapmıştık. İkimiz de ailenin birinci sırada olması gerektiğini biliyorduk. Onun en büyük hayranlarından biriydim. Bütün şovlarına gittim.Iman: Evet, o çok büyüleyici bir adam. Okumayı çok seviyor. Eğer bir konu ilgisini çektiyse tüm detayına kadar ilgilenir.Iman: En son 1992 yılında oradaydı m. BBC için açlık ile ilgili bir belgesel hazırladım. Şu an Somali’ye gitmek imkânsız. Annem ve babam yaşamlarındaki son yıllarını orada geçirmek isterlerdi ama olmadı. Ben 1972 yılında Somali’den ayrıldım, o yüzden orayla çok büyük bir bağlantım yok.Iman: Evet, kesinlikle. Çok seviyorum, çünkü burası kimseye ait değil. Burada yaşayan binlerce yabancı var ve hepimiz Amerikalıyız! 11 Eylül olaylarına kadar 30 yıldır Amerikan vatandaşıydım, yine de kendimi hiçbir zaman Amerikalı gibi hissetmedim.Iman: Obama bana babamı hatırlatıyor. Çok sakin biri. Ama bilmiyorum bir insan yapılması gereken her şeyi dört yıl içinde nasıl yapabilir? Onun için dua ediyorum.