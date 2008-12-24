T24 LogoT24 Logo
Spor

David Villa iddiası!..

İspanyol basını, Valencia'nın, David Villa için Barcelona'nın önerdiği 35 milyon euro'yu reddettiğini iddia etti.

24 Aralık 2008 02:00


İspanyol basını, Valencia'nın, David Villa için Barcelona'nın önerdiği 35 milyon euro'yu reddettiğini iddia etti.


İspanyol basını, FC Barcelona kulübünün gelecek sezon için David Villa'yı transfer etmeye çalıştığını ancak Valencia kulübüne önerilen 35 milyon euro'luk bonservis ücretinin reddedildiğini ileri sürdü.

İspanyol gazetelerine göre, Barcelona'nın, Valencia kulübü ile temasa geçtiği ve Villa'nın transferi konusunda araştırma yaptığı belirtilirken, önerilen 35 milyon euro'luk bonservis ücretine Valencia'nın olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Valencia'nın, İspanyol milli takımının da yıldız futbolcusu olan Villa'yı gözden çıkarmak için en az 40 milyon euro'dan görüşmelere başlayabileceği iddia ediliyor.

27 yaşındaki forvet oyuncu Villa, bu sezon La Liga'nın ilk 16 haftasında attığı 12 golle gol krallığı yarışında Eto'o'nun arkasından 2. sırada bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24