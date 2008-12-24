David Villa iddiası!..



İspanyol basını, Valencia'nın, David Villa için Barcelona'nın önerdiği 35 milyon euro'yu reddettiğini iddia etti.





İspanyol basını, FC Barcelona kulübünün gelecek sezon için David Villa'yı transfer etmeye çalıştığını ancak Valencia kulübüne önerilen 35 milyon euro'luk bonservis ücretinin reddedildiğini ileri sürdü.



İspanyol gazetelerine göre, Barcelona'nın, Valencia kulübü ile temasa geçtiği ve Villa'nın transferi konusunda araştırma yaptığı belirtilirken, önerilen 35 milyon euro'luk bonservis ücretine Valencia'nın olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Valencia'nın, İspanyol milli takımının da yıldız futbolcusu olan Villa'yı gözden çıkarmak için en az 40 milyon euro'dan görüşmelere başlayabileceği iddia ediliyor.



27 yaşındaki forvet oyuncu Villa, bu sezon La Liga'nın ilk 16 haftasında attığı 12 golle gol krallığı yarışında Eto'o'nun arkasından 2. sırada bulunuyor.

