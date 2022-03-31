David ve Victoria Beckham uyurken evlerine hırsız girdi; binlerce pound değerinde tasarım ürün çalındı

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David ve Victoria Beckham çifti, Londra’daki evlerinde uyudukları sırada eve hırsız girdiği öğrenildi. Maskeli hırsızın binlerce pound’luk tasarım ürün çalarak kaçtığı aktarıldı.

The Independent’ta yer alan habere göre, David ve Victoria Beckham çiftinin Londra’daki 40 milyon poundluk evine hırsız girdi. Hırsızın, çift 10 yaşındaki kızları Harper ile evde uyuduğu sırada, üst kattaki yatak odası penceresinden içeri girdiği anlaşıldı.

Çiftin 17 yaşındaki oğlu Cruz Beckham, gece dışarı çıktıktan sonra eve döndüğünde, içeri hırsız girdiğini fark etti. Cruz’un babasına haber vererek polisi aradığı aktarıldı.

Hırsızın evden binlerce pound değerinde tasarım ürün çaldığı öğrenildi.

Hırsız henüz yakalanmadı.