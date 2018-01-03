David Silva'nın oğlu, yaşam mücadelesi veriyor

Manchester City'nin başarılı orta saha oyuncusu David Silva, erken doğan oğlu Mateo'nun yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

Açıklamayı Twitter hesabından yapan başarılı orta saha oyuncusu, şu sözleri söyledi;

“Son haftalarda kabul ettiğim sevgi ve iyi dilekler için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle durumuma yönelik anlayışları için takım arkadaşlarım, menajerim ve tüm kulübe... Aynı zamanda sizlerle aşırı erken doğan ve her gün sağlık ekibinin desteğiyle savaşmayı sürdüren oğlum Mateo'nun, doğumunu paylaşmak istiyorum“

David Silva'nın Twitter hesabından yaptığı İspanyolca ve İngilizce açıklama;