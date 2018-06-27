David Lynch'ten Trump'a cevap: Acıya ve ayrışmaya sebep oluyorsun!

Yönetmen David Lynch, son röportajlarından birinde kullandığı ifadeler sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump 'sempatizanları' arasında gösterilmesiyla ilgili konuştu. Lynch, ABD Başkanı'na hitaben Facebook'ta kaleme aldığı mektupta “Ne yazık ki bugüne kadarki gibi devam edersen, tarihe ‘iyi bir başkan’ olarak geçme şansın olmayacak” dedi ve Trump'a 'empati' çağrısında bulundu.

ABD’li yönetmen Lynch’in 23 Haziran’da İngiliz Guardian gazetesine verdiği kapsamlı röportajın bir bölümü, mülakat yayınlandıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Lynch, ABD Başkanı Trump’ın ‘siyasi müessem nizamı çalkaladığını’ bu yüzden tarihe ‘en iyi başkanlardan biri olarak geçebileceğini’ söylüyor ve ekliyordu: “Kimse bu adamı akılla alt edemedi.”

Independent gazetesinin 'alt-right', yani sağcı olarak tanımladığı ABD’li Breitbart gazetesi de Lynch’in sözlerini haberleştirdi. Gazete, Lynch’i, toplum önünde Trump’a karşı sempati duyduğunu ifade eden birkaç Hollywood figüründen biri olarak sundu; yönetmenin ismini Kanye West, Roseanne Barr, Clint Eastwood gibi ABD Başkanı'na açık destek veren ünlülerin yanına yazdı.

“Hollywood’daki kariyeri de böylece bitti”

Trump, Breitbart’ın haberini önce Twitter’da paylaştı. Ardından Güney Carolina’da yaptığı konuşmada yönetmenin sözlerini tekrar etti ve gülerek “Hollywood’daki kariyeri de böylece bitti” dedi. Ayrıca ABD Başkanı, Hollywood’daki –kendi deyimiyle- “elit”lerden birçoğunun kendisine oy verdiğini de iddia etti.

Trump’ın açıklamalarının ardından Lynch, resmi Facebook hesabından ABD Başkanı'na hitaben bir mektup kaleme aldı. Breitbart’ın haberleştirdiği sözlerinin içeriğinin saptırıldığını ve açıklama gerektirdiğini söyleyen yönetmen, Trump’a “umarım beraber oturup konuşabiliriz” diye seslendi.

Sözlerine “Ne yazık ki bugüne kadarki gibi devam edersen, tarihe ‘iyi bir başkan’ olarak geçme şansın olmayacak” diyerek devam eden Lynch, bu durumun hem Trump’ın kendisi hem de ülke için üzücü olacağının altını çizdi ve ekledi: “Acıya ve ayrışmaya sebep oluyorsun!”

"Tek yapman gereken insanlara, onların sana davranmasını istediğin gibi davranmak"

Mektubunun devamında ABD Başkanı'na “gemiyi döndürmek için çok geç olmadığını” söyleyen yönetmen, geminin burnunun herkes için aydınlık bir geleceğe çevrilmesi gerektiğini dile getirdi. “Sevgi dolu bir liderlik altında kimse kaybetmez, tersine herkes kazanır. Tek yapman gereken insanlara, onların sana davranmasını istediğin gibi davranmak.”

Lynch ile yaptığı röportajı kaleme alan Rory Caroll, yönetmenin siyasete dair düşüncelerini aktarmadan önce yönetmenin siyasi haritanın her noktasında olduğunu söylemiş, seçimlerde önce Bernie Sanders’a sonra –Başkanlık seçiminde- liberal aday Gary Johnson’a oy verdiğinin altını çizmişti. Lynch, o mülakatta ‘siyasetten pek anlamadığını fakat istediğini yapabilme özgürlüğünü sevdiğini’ söylemişti.