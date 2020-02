David Hockney tablosunun açık arttırmada 80 milyon dolara satılması bekleniyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Eylül (DHA) – İngiliz ressam David Hockney’nin Kasım ayında açık arttırmaya çıkacak olan eserinin 80 milyon dolara satılması bekleniyor.

Birleşik Krallık’ta yer alan açık arttırma evi Christie’s, 15 Kasım’da İngiliz ressam David Hockney’nin “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures” isimli tablosunu açık arttırmaya çıkarıyor. Eserin 80 milyon dolara satılması beklenirken, 2013 yılında 58.4 milyon dolara satılan Jeff Koons’un “Balloon Dog” isimli tablosu, hala hayatta olan sanatçılar arasından eseri en yüksek fiyata satılan eser olmuştu. Hockney tablosunun beklentiler doğrultusunda satılmasıyla, yeni rekorun sahibi olması bekleniyor. (Fotoğraflı)