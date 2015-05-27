David Harvey'den 'On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu' yakında Türkçe'de

Sosyal bilimci Prof. Dr. David Harvey‘in “On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu” adlı yapıtı Esin Soğancılar çevirisiyle Sel Yayıncılık tarafından yayımlanacak. edebiyathaber.net'te yer alan habere göre yapıt, 1 Haziran'da Türkiyeli okurlarla buluşacak.

"On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu", "Kapitalizm bir krizden ötekine tökezleyerek ilerlemeye devam mı edecek, yoksa yıkıcı dinamikler barındıran çelişkiler yüzünden sona mı erecek?" sorusuna cevap arıyor.

"İçinde yaşadığımız sistem ne salt emek-sermaye çelişkisi üzerinden, ne de başlı başına ekonomik kriz veya büyüme üzerinden yeterince kavranabilir. Üstelik her çelişki kısa vadede kapitalizmin yıkımıyla sonuçlanmayacak" analizleriyleriyle değerlendirme yapan Harvey, eserinde, toplumsal mücadelenin ana eksenleri ve öncelikleri konusunda da önerilerde bulunuyor.

Türkçe'de önümüzdeki günlerde yayımlanacak eser, özgün dili İngilizce'de Mayıs 2015'te yayımlanmıştı.