David Gilmour'un oğlu evlendi; gelinle birlikte çırılçıplak nehre atladı

Pink Floyd’un gitaristi David Gilmour’un oğlu Charlie Gilmour evlendi. Londra'da yapılan düğünde yeni evli çift çırılçıplak nehre atladı.
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd’un gitaristi David Gilmour’un evlatlık oğlu Charlie Gilmour ve kız arkadaşı Janina Pedan, geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir düğünle dünyaevine girdi.
Hürriyet’in haberine göre İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan düğünde; yeni evli çift, mayolu misafirlerin gözü önünde çırılçıplak West Sussex nehrine atladı.
Gilmour, 2011 yılında öğrenci harçlarını protesto etmek için Cenotaph anıtında olay çıkarmış ve sonrasında tutuklanmıştı.