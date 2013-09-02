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Yaşam

David Frost 74 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere'nin ünlü sunucu ve gazetecisi Sir David Frost, 74 yaşında hayatını kaybetti

02 Eylül 2013 10:20

Eski ABD Başkanı Richard Nixon ile yaptığı söyleşiyle tanınan İngiliz gazeteci David Frost geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
 
Eski ABD Başkanı Richard Nixon ile yaptığı söyleşi başta olmak üzere büyük röportajlara imza atan Sir David Frost’un ölümü üzerine aillesi olayın kalp krizi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Şimdilik yalnız kalmak istediklerini ve cenaze ille ilgili detaylı bilgileri yakında duyuracaklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, Sir ünvanı alan gazetecinin ölümüyle ilgili "Hem arkadaşım hem de korkusuz bir mülakatçıydı" dedi.

Frost 1962-63 yılları arasında İngiliz televizyonu BBC için 'That Was the Week That Was' adlı programı sundu. Ancak gelecek seçimleri etkileyebileceği gerekçesiyle program sonlandırıldı.

Bundan sonra Frost aynı programın ABD versiyonunu yaptı ve kariyerine ABD'de devam etti. Böylece Atlantik'in iki yakasında da tanınan bir TV figürü haline geldi.

1993'te BBC'ye dönen Frost, 'Breakfast with Frost' adlı programı 2005'e kadar sürdürdü. 2006-2012 yılları arasında ise El Cezire'nin İngilizce yayın yapan kanalında 'Frost Over the World' adlı programı yaptı.

Frost'un 1977'de Nixon ile yaptığı röportajlar 2008 yılında Frost/Nixon adıyla Ron Howard yönetmenliğinde beyazperdeye de taşındı.

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