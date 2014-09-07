'David Cameron Başakşehir’deki maçta attığım 2’nci gole hayran kalmış'

NATO zirvesinde ülke liderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı David Cameron'la yaptığı görüşmeden bir anekdot paylaşarak, "Cameron, bizim Başakşehir’deki Fatih TerimStadı’ndaki maçta attığımız golleri izlemiş. 2’nci gole hayran kalmış. Bizim takıma da biraz destek olsanız diye takıldı" dedi.

Erdoğan'ın NATO zirvesi yolculuğunda kendisine eşlik eden gazeteciler arasında bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Akif Beki'nin "Paralel yapı’ belgelerini yollayacağız" başlığıyla yayımlanan (7 Eylül 2014) yazısının ilgili kısımları şöyle:

'Attığım 2. gole hayran kalmış'

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile çok heyecanlı bir görüşmemiz oldu. Fransa-Türkiye ilişkilerini bayağı iyileştirdik ve Hollande döneminde iki ülke ilişkileri hiçbir dönemde olmadığı kadar ileri bir seviyeye gelmiş durumda. Bir de İngiltere Başbakanı Cameron ile eğlenceli bir anekdot oldu. Cameron, bizim Başakşehir’deki Fatih TerimStadı’ndaki maçta attığımız golleri izlemiş. 2’nci gole hayran kalmış. Bizim takıma da biraz destek olsanız diye takıldı.