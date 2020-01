David Bowie’nin 1975 senesinde Bruce Springsteen coverı yapmak istediği ortaya çıktı

David Bowie’nin 1975 senesinde Young Americans albümünün kaydı sırasında Bruce Springsteen coverı yapmak istediği ortaya çıktı.

Springsteen’in It’s Hard To Be A Saint In The City şarkısını albüme eklemek isteyen Bowie, performansı Springsteen tarafından beğenilmeyince bu sevdadan vazgeçmiş.

Artfulluving'in haberine göre, Tony Visconti’nin Uncut’a verdiği röportajda başlangıçta her şeyin normal olduğunu fakat sonra iki efsanevi ismin odada özel bir konuşma yaptıklarını ve cover projesinin rafa kalktığını söyledi.