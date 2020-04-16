David Bowie'nin hayatını anlatacak 'Stardust' filminden ilk kesit yayınlandı

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Pop müziği efsanevi isimlerinden David Bowie'nin hayatının bir bölümünü konu alacak 'Stardust' filminden ilk defa bir kesit yayınlandı.

Bowie'nin 'alter ego'su Ziggy Stardust'ı yaratışını anlatacak filmden paylaşılan bir buçuk dakikalık kesitte Bowie'nin menajeri Ron Oberman'a yeni albümünün ABD'de başarılı olmayacağı konusundaki şüphelerinden bahsettiği görülüyor.

Filmde Bowie'yi Johnny Flynn, Ron Oberman'i ise Marc Maron canlandırıyor.

Filmin ilk olarak New York'taki Tribeca Film Festivali'nde gösterilmesi planlanıyordu ancak festival Koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

David Bowie'nin oğlu Duncan Jones, filmin yapılması için kendilerinden bir izin alınmadığını ve Bowie'nin ironik müziklerinin filmde yer almayacağını duyurmuştu.