David Beckham, "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi, Photoshop'a teşekkür etti

ABD’de haftalık olarak çıkan magazin dergisi People, her yıl "En Güzel İnsan", "En İyi ve En Kötü Giyinenler” ve “Yaşayan En Seksi Erkek” ödüllerini veriyor. Bu sene “Yaşayan En Seksi Erkek” ödülüne eski futbolcu David Beckham layık görüldü.

Beckham, "Bu seçim, kariyerimde yaşadığım en iyi anlardan. Bunun için, beni dünyaya getiren aileme teşekkür ederim. Tabii kuaförüm, stilistim ve Photoshop'a da teşekkür etmek isterim" dedi.

Dergi önceki senelerde ödülü Ryan Reynolds, John Hamm, Matthews Morrison, Jeo Manganiello, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth gibi isimlere vermişti.