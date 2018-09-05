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Spor

David Beckham sahibi olduğu kulübü tanıttı

Beckham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımın adının Inter Miami olacağını açıkladı

05 Eylül 2018 23:05

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2020 yılından itibaren mücadele edecek İngiliz eski yıldız oyuncu David Beckham'ın ortaklığını ve başkanlığını üstlendiği futbol takımının adı ve amblemi belli oldu.

Beckham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımın adının "Club Internacıonal de Futbol Mıamı̇" olarak belirlendiğini ve kısaca "Inter Miami" olarak anılacağını belirtti.

MLS'de ilk maçına 2020 yılında çıkacak Inter Miami'nin pembe, siyah ve beyaz renklerden oluşan ambleminde ise 2 pelikan ile 7 ışın saçan güneş yer alıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki eski futbolcu, "Dört yıl önce, bir kulüp sahibi olmayı düşledik. Bugün, adını ve amblemini duyurmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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