David Beckham, İtalya'da polis sorgusuna alındı

İngiliz eski futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham tatil için İtalya’nın kıyı kasabası Amalfi'ye gitti. 16 yaşındaki oğulları Cruz ile 10 yaşındaki kızları Harper’ın Amalfi açıklarında ehliyetsiz jet-ski kullanması üzerine İtalyan polisi harekete geçti.

Görgü tanıkları, sorgunun ardından Beckham’ın polislerle selfie çektirdiğini de aktardı.

Görgü tanıklarından birinin “Söz konusu iki çocuk reşit değil. İtalya’da jet-ski yapabilmeniz için 18 yaşından gün almış olmanız lazım. Cruz ve Harper jet-ski’ye yeni binmişlerdi ve beş dakika sonra polis botu geldi” dediği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre polisin, yasaya aykırı davranmaları nedeniyle Beckhamlar hakkında işlem yapıp yapmadığı merak konusu oldu

Beckham Ailesi'nin İtalya tatiline, 22 yaşındaki oğulları Brooklyn ile nişanlısı, ABD’li oyuncu Nicola Peltz’in de katılması, çiftin İtalya’da düğün mekanı baktığı yorumlarına neden oldu.