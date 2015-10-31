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David Beckham el arabasıyla balkabağı taşıdı

Cadılar Bayramı alışverişi yapan ünlü çift, bol bol balkabağı aldı

31 Ekim 2015 10:38

Victoria-David Beckham çifti, önceki gün Kaliforniya- Moorpark'taki bir çiftlikten çıkarken görüntülendi. Cadılar Bayramı alışverişi yapan ünlü çift, bol bol balkabağı aldı. 

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, balkabaklarını el arabasıyla taşıdı.

Kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaaxy, Milan ve PSG gibi dünyaca ünlü kulüpler bulunan David Beckham, 1999'da Spice Girls grubunun eski üyelerinden Victoria Beckham ile evlenmişti.

Çiftin Brooklyn Joseph Beckham, Romeo James Beckham ve Cruz David Beckham isimlerinde 3 oğlu; Harper Seven isminde 1 kızı var.

 

 

 

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