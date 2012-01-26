David Beckham: Ben aslında ünlü olmak istememiştim



T24 - İngiliz futbolcu David Beckham, geçen hafta Los Angeles Galaxy ile yeniden sözleşme imzalama kararı aldı. Milyonlarca dolarlık reklam ücretine rağmen futbol tutkusunun hiç değişmediğini söyleyen futbolcu. “Asla ünlü olmak istemedim, sadece futbol oynamak istedim.”





Radikal gazetesinde yer alan habere göre; İngiliz sağlık dergisi Men’s Health’e konuşan yıldız oyuncu, Victoria Beckham ile evlenene kadar sadece oynadığı futbolun konuşulduğunu, ancak bir anda magazin basınının odak noktası haline geldiğini belirtirken, şu sıralar futbolu bırakmayı aklından bile geçirmediğini söyledi.





