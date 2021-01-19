David Alaba, İspanyol devi Real Madrid ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Alaba, 13 yıl formasını giydiği kulüpten ayrılacak.

Bayern Münih'in yeni sözleşme görüşmelerinden çekildiği David Alaba, Real Madrid ile anlaştı. Sezon sonu Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Alaba, İspanyol deviyle 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Bayern Münih'teki 13 yılında 9 lig ve 2 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Avusturyalı, Liverpool ve Paris Saint Germain'in tekliflerini geri çevirdi. 28 yaşındaki oyucnu, yeni kulübünde vergiler sonrası haftalık 230 bin Euro kazanacak.

Real Madrid takım kaptanı Sergio Ramos'un kalıp kalmayacağından bağımsız olarak Alaba'yla anlaşılırken; İspanyol ekibi takım kaptanı ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürüyor.