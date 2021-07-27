David Akintola, Adana Demirspor'da!

Adana Demirspor, David Akintola'yı transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transferde hız kesmiyor. Mavi-lacivertli ekip, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.
Adana Demirspor daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Lucas Castro, Benjamin Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna dahil etmişti.