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Spor

David Akintola, Adana Demirspor'da!

27 Temmuz 2021 14:25

Adana Demirspor, David Akintola'yı transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transferde hız kesmiyor. Mavi-lacivertli ekip, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.

Adana Demirspor daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Lucas Castro, Benjamin Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna dahil etmişti.

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