Davayla belediyeden alınarak Vakıflar'a devredilmeyen tarihi kilise bakımsızlıktan yıkıldı

Bursa'da metruk bir haldeyken CHP'li Nilüfer Belediyesi tarafından 2006 yılında restore edilerek Kültürevi'ne dönüştürülen Özlüce Kilisesi, 2013 yılında mahkeme kararı ile belediyenin elinden alınarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredildi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; kapısına kilit vurulan tarihi binaya yıllarca hiçbir müdahalede bulunulmayınca, yapıda çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bildirerek yıkılma tehlikesine dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, 2016 yılında tekrar girişimde bulundu ve binanın tadilatını yapmak üzere tekrar kendisine tahsis edilmesini talep etti. Ancak yapının ibadethane dışında bir amaçla kullanılamayacağı ve buranın cami yapılacağı ifade edildi.

Yapıdaki çatlaklar her geçen gün derinleşince 2019 yılında Nilüfer Belediyesi, yıkım uyarısında bulunarak tekrar yapının belediyeye kiralanmasını talep etti. Ancak ret cevabı aldı. Bütün bu girişimlere rağmen 7 yıl boyunca hep sahipsiz bırakılan tarihi mekanda dün gece korkulan oldu ve bina gece yarısı yıkıldı.

Yıkılan tarihi yapıda incelemelerde bulunan CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

"7 yıldır çürümeye bırakılan tarihi yapının göz göre göre kaderine terk edildiğini belirten Erdem, şunları kaydetti:

Biz burayı Milli Saraylar'ın uzmanlarına restore ettirip bugünün parasıyla yaklaşık 2 milyon lira harcadık. Amacımız cami olarak kullanılmayan mekanı, kültür merkezine dönüştürüp korumaktı.

Bir kültürel mirası gelecek nesillere aktarabilmek için biz üzerimize düşeni yaptık. Ancak Vakıflar, anlamsız bir şekilde tarihi yapıyı elimizden aldı. Ve çürümeye terk etti.

7 yıl boyunca kimse bu yapıya sahip çıkmadı. Kamunun parası bu ihmal yüzünden çöpe gitti. Bunun hesabını kim verecek? Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız."