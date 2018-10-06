'Davayı sulandırmaya çalışmak' gerekçesiyle tutuklanan Avukat Ömer Kavili serbest bırakıldı

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı dava sırasında hakimin şikâyeti üzerine gözaltına alınan ve ardından "dosyada haklı çıkmaya, davayı sulandırmaya çalışmak" gerekçeleriyle tutuklanan avukat Ömer Kavili, nöbetçi mahkemeye yapılan itirazın ardından serbest bırakıldı. Sekiz saatini cezaevinde geçiren Kavili sabah saatlerinde tahliye edildi.

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı dava sırasında hakimin şikâyeti üzerine gözaltına alınan avukatlardan Ömer Kavili 'kamu görevlilerine direnme' gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kavili, gözaltına alınmalarını sosyal medyadan, “Gözaltına alındım. Müvekkilimle görüşmek isteyince duruşmadan dövülerek çıkarılmıştım dün. Şimdi duruşmaya girmem yasaklandı ve gözaltına alındım" sözleriyle duyurdu.

Kavili, akşam saatlerinde, “görevli memura mukavemet” suçlaması ile sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Avukat Kavili, hakimlik sorgusu sonrası gece saatlerinde tutuklandı. Kavili’nin tutuklanma gerekçesi olarak,"dosyada haklı çıkmaya, davayı sulandırmaya çalışmak" gösterildi.

Serbest bırakıldı

Kavili, nöbetçi mahkemeye yapılan itirazın ardından serbest bırakıldı. 8 saatini cezaevinde geçiren Kavili sabah saatlerinde tahliye edildi.

Çok sayıda avukat meslektaşlarının gözaltına alınmasına sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla tepki göstermiş, olay sosyal medyada eleştirilmişti. Sosyal medyadaki tepkiler şöyle:

CHP milletvekili Avukat Tanal: Bu karar savunmaya gözdağı ve tehdittir

(CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal)

"Bu karar siyasidir. Hukuki değildir. Avukatsız yargılama olmaz. Bu karar savunmaya gözdağı ve tehdittir."

"Karar siyasidir.Karar hukuki değil. Karar savunmaya gözdağıdır, tehdittir. Av Kanun 58 ve 59. madde uyarınca Adalet Bakanlığı İzni olmadan dava ve soruşturma şartı gerçekleşmeden avukat tutuklanamaz."

Avukat Hakları Grubu: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

"Bir avukatın, salt avukat olduğu ve savunma görevini yerine getirmiş olduğu için tutuklanması, mahkemelerin meslektaşlarımız üzerinden biz avukatlara verdiği gözdağıdır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

İMAG: Meslektaşlarımızı tepki göstermeye çağırıyoruz!

(İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu)

"İstanbul Barosu mensubu Av. Ömer Kavili’nin sosyal medya aracılığıyla duyurduğu gözaltına alınma, yerlerde cüppesiyle sürüklenme, duruşmadan atılma olayı hukuk devleti ilkesinin açık ihlali olup, meslektaşımıza geçmiş olsun diyor ve konuyu takip ettiğimizi kamuoyuna bildiriyoruz!"

"Avukat Ömer Kavili’nin sorgu tutanağından hukuka aykırı olduğu açıkça anlaşılan sebeplerle tutuklanması kabul edilemez. Bu duruma karşı başta İstanbul Barosu ve TBB olmak üzere tüm meslektaşlarımızı tepki göstermeye çağırıyoruz!"