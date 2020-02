Davası süren arazinin özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İzmir\'in Konak ilçesinde mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü\'ne ait olan arazi için imar planı değişikliğine gitti. Karayolları arazisini kamu kullanımı vasfından çıkartarak ticari kullanıma açan ÖİB\'in hazırladığı planlara, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, \'kamu yararına aykırı\' olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı. Dava sürerken, arazinin özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ihaleye katılmak için bütçelerinin olmadığını belirterek, \"Özelleştirme işlemini doğru bulmuyorum. Her yer satılmaz\" dedi.

Özelleştirme İdresi Başkanlığı, İzmir\'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi\'nde bulunan ve mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü\'ne ait olan yaklaşık 8 bin metrekarelik arazi için imar planı değişikliğine gitti. Yapılan plan değişikliği ile birlikte kamuya ait olan bölge, ticari alana çevrildi ve 9 kata kadar imar izni verildi. Plan değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu ve kamu zararı oluştuğunu savunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Danıştay 6\'ncı Dairesi\'nde ayrı ayrı dava açtı. Davalar sürerken, Özelleştirme İdaresi, arazinin özelleştirilmesi için ihaleye çıktı. Kamu taşınmazı için 3 milyon liralık geçici teminat, bin liralık da şartname bedeli isteyen Özelleştirme İdaresi, teklifleri 31 Temmuz\'a kadar alacak. Ankara\'da pazarlık usulüyle yapılacak ihalenin ardından en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme imzalanacak ve satış işlemi tamamlanacak. Yabancı firmaların da teklif verebileceği kamu arazilerinin satış ihalesinde ayrıca her türlü vergi, harç bedeli muafiyeti olacak ve KDV de alınmayacak.

\'KEŞKE PARAM OLSA\'

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bütçeleri olmadığı için ihaleye girmeyeceklerini söyledi. Özelleştirme işlemine tepki gösteren Pekdaş, \"Özelleştirme işlemini doğru bulmuyorum. Biz talip olamayız çünkü o kadar paramız yok, bütçemiz yok. Keşke param olsa da talip olsam. Kamu kurumlarının mülklerinin çoğalması lazım. Biz, kamusal faaliyeti esas hale getirirsek farklılıklar ve eşitsizlikler arasındaki dengeyi sağlayabiliriz. Hukuk devletinde ve demokrasilerde kamunun çok önemli bir görevi var. İnsan hakları konusunda çalışmalar yapmak ve dezavantajlı kesimlere, bölgelere, onların da bilimin, tekniğin, teknolojinin, sanatın, kültürün her alanında yararlanmaları için kamusal faaliyet sunmak zorunda. Bu eşitliği sağlamaya yönelik faaliyetler için bizlere taşınmazlar lazım. Her yer satılmaz. Her yer ev yapılmaz. İnsanların yeşil alanlara, kültür merkezlerine, bilim merkezlerine de ihtiyacı var. Kamu mallarının bu kadar kolay satılıyor olmasını kabul etmiyorum\" dedi.

İzmir Şehir Plancıları Odası Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer de davalar sürerken satış yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Davaların sonuçlanmasını beklemek gerektiğini ifade eden Kocaer, kamu zararı olduğu için dava açıldığını belirtti.



