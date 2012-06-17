T24 LogoT24 Logo
Politika

'Davanın üzerinizdeki mallarını artık partiye devredin'

Oğuzhan Asiltürk, ''Kardeşlerimizin üzerinde bulunan malların partiye ve ilgili kuruluşlara devredilmesi uygun olacaktır'' dedi

17 Haziran 2012 20:45

Milli Görüş inancına sahip dört siyasi partinin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldığını hatırlatan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, kapatılan bu partilerin mal varlıklarına haksız olarak el konulduğunu belirtti.

milligazete.com'da yer alan habere göre; Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bugüne kadar Milli Görüş partilerinden dördünün haksız bir şekilde kapatıldığını, ancak bugünkü şartlar altında siyasi partilerin keyfi yorumlarla kapatılmasının mümkün görünmediğini kaydetti. Asiltürk, "Bu durumda il ve ilçelerimizde davanın malı olarak bazı kardeşlerimizin üzerinde bulunan malların partiye ve ilgili kuruluşlara devredilmesi uygun olacaktır" dedi. Yazılı bir açıklama yapan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk açıklamasında şunları kaydetti:  "Bilindiği gibi Milli Görüş inancına sahip dört partimiz Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmış ve Parti mallarına el konulmuştu. Aslında Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununa aykırı bir eylem olmadığı halde, suçlanan kişilerin suç işlediklerinin kanıtı olan hiçbir mahkeme kararı bulunmadığı halde, ortamın o günkü şartlarının zorlamasıyla bu kararlar verilmişti. Bugün o dönemin uygulamalarını hazırlayanların o baskıları yapanların bir kısmı mahkemelerde hesap vermektedir.
 
O dönemde Milli Görüş Partilerinin idarecileri olarak bizler, inançlı insanların fedakârlıkla, hatta zaman zaman kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde çok büyük bir özveriyle vermek istedikleri maddi yardımları parti adına almak istemedik. Kendilerine bir araya gelip sermaye birikimi yaparak çeşitli şirketler kurmalarını, davanın hizmetinde kullanılacak ve tapuları kendi üstlerinde kalacak şekilde gayrı menkul almalarını tavsiye ettik. "Bunlardan elde edilecek imkânlarla Siyasi Partiler kanununun izin verdiği ölçüde hizmete katkıda bulunursunuz' dedik.
 
Siyasi Partilerin keyfi yorumlarla kapatılması bugünkü şartlar altında mümkün görünmemektedir.  Bu durumda il ve ilçelerinizde davanın malı olarak bazı kardeşlerimizin üzerinde bulunan malların partiye ve ilgili kuruluşlara devredilmesi uygun olacaktır. Bir hazırlık yaparak durumu Genel Merkezimize bildirmenizi rica ederim. Allah yardımcımız olsun."
 

ETİKETLER

Oğuzhan Asiltürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24