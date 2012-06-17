'Davanın üzerinizdeki mallarını artık partiye devredin'

Milli Görüş inancına sahip dört siyasi partinin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldığını hatırlatan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, kapatılan bu partilerin mal varlıklarına haksız olarak el konulduğunu belirtti.

milligazete.com'da yer alan habere göre; Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bugüne kadar Milli Görüş partilerinden dördünün haksız bir şekilde kapatıldığını, ancak bugünkü şartlar altında siyasi partilerin keyfi yorumlarla kapatılmasının mümkün görünmediğini kaydetti. Asiltürk, "Bu durumda il ve ilçelerimizde davanın malı olarak bazı kardeşlerimizin üzerinde bulunan malların partiye ve ilgili kuruluşlara devredilmesi uygun olacaktır" dedi. Yazılı bir açıklama yapan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk açıklamasında şunları kaydetti: "Bilindiği gibi Milli Görüş inancına sahip dört partimiz Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmış ve Parti mallarına el konulmuştu. Aslında Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununa aykırı bir eylem olmadığı halde, suçlanan kişilerin suç işlediklerinin kanıtı olan hiçbir mahkeme kararı bulunmadığı halde, ortamın o günkü şartlarının zorlamasıyla bu kararlar verilmişti. Bugün o dönemin uygulamalarını hazırlayanların o baskıları yapanların bir kısmı mahkemelerde hesap vermektedir.

O dönemde Milli Görüş Partilerinin idarecileri olarak bizler, inançlı insanların fedakârlıkla, hatta zaman zaman kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde çok büyük bir özveriyle vermek istedikleri maddi yardımları parti adına almak istemedik. Kendilerine bir araya gelip sermaye birikimi yaparak çeşitli şirketler kurmalarını, davanın hizmetinde kullanılacak ve tapuları kendi üstlerinde kalacak şekilde gayrı menkul almalarını tavsiye ettik. "Bunlardan elde edilecek imkânlarla Siyasi Partiler kanununun izin verdiği ölçüde hizmete katkıda bulunursunuz' dedik.

Siyasi Partilerin keyfi yorumlarla kapatılması bugünkü şartlar altında mümkün görünmemektedir. Bu durumda il ve ilçelerinizde davanın malı olarak bazı kardeşlerimizin üzerinde bulunan malların partiye ve ilgili kuruluşlara devredilmesi uygun olacaktır. Bir hazırlık yaparak durumu Genel Merkezimize bildirmenizi rica ederim. Allah yardımcımız olsun."