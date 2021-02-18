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Oda TV yargı sürecinde 13 ay cezaevinde kalan Ahmet Şık maddi ve manevi tazminat kazandı

Mahkeme Ahmet Şık'a maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti

18 Şubat 2021 17:12

T24 Haber Merkezi

Gazeteci olduğu dönemde Gülen Cemaati'nin devlet içindeki örgütlenmesini anlattığı henüz yayınlanmamış İmamın Ordusu kitabı nedeniyle 13 ay cezaevinde kalan Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tazminat kazandı. 

Ergenekon operasyonları kapsamında OdaTV Davası'nda yargılanan ve aynı davadan beraat eden Ahmet Şık'ın gözaltı ve tutukluğu bulunduğu süreler boyunca maddi ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle açtığı dava karara bağlandı. 

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na açılan davada Ahmet Şık'ın 9 bin 398 lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminatın faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. 

Davanın istinaf yolu açık. 

 

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