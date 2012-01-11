-Davalar 1 yılda bitecek TBMM (A.A) - 11.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hukuk yargılamalarında temyiz aşaması da dahil yargılamaların bir sene sonra bir yıla; ceza yargılamalarında ise 1,5-2 yıl içerisinde bir yıla indirileceğini belirterek, ''Yargıtay'da görülmekte olan davalar erimeye başlayacak. Bu da Türkiye'de davaların temyiz süreci de dahil bir yıl içinde bitirileceğini gösteriyor'' dedi. TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplandı. Toplantının başında, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı, gerekçesinin okunmasının ardından görüşme yapılmadan alt komisyona havale edildi. İyimaya, alt komisyona çalışmalarını tamamlaması için 15 gün süre verdi. Daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın, tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmeleri ve ziyaretçileriyle yapacakları görüşmelere ilişkin düzenlemeler içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi. Teklif, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in aynı konuyla ilgili teklifiyle birleştirilerek görüşüldü. Adalet Bakanı Ergin, teklifin, ''Öcalan ve Haberal ile ilgili olduğu'' eleştirisine yanıt verirken, bu teklifteki düzenlemelerin genel düzenlemeler olduğunu, şahsa ilişkin olmadığını; düzenlemelerin bu şartları taşıyan tüm tutuklu ve hükümlüler için uygulanacağını bildirdi. CHP'li Köktürk'ün, ''Adalet Bakanlığının sorunu çözmeye yönelik bir düzenleme yapmadığı, geçici bir düzenleme yaptığı'' eleştirisini, aşırı alınganlık ya da şüpheci olarak bulduğunu ifade eden Ergin, şunları söyledi: ''AİHM'de şikayetlerin önemli bir bölümünün uzun tutukluluk sürelerinden kaynaklandığı düşüncesine kısmen katılıyorum. Ancak bununla ilgili çok köklü çabalarımız var ve bunların da meyvelerini almaya başladık. En geç bir hafta içerisinde buna ilişkin çok geniş kapsamlı bir tasarıyı Meclise getireceğiz. Bu tasarı içerisinde bu süreleri dahada kısaltacak çok önemli düzenlemeleri beraberce yasalaştıracağız. Hukuk yargılamalarında bir sene sonra, temyiz aşaması dahil ortalama yargılamaların bir yıla indirileceğini; ceza yargılamalarında ise 1,5-2 yıl içerisinde, ortalama bir yıla indirileceğini ümit ediyorum. Yargıtay'da görülmekte olan davalar erimeye başlayacak, hukukta bir yılda, cezada da 1,5-2 yıl arasındaki sürede stok dosyalar bitecek, Yargıtay postaya çalışacak. Bu da Türkiye'de davaların temyiz süreci de dahil bir yıl içinde bitirileceğini gösteriyor bize. Bu da Türkiye açısından bir devrimdir.''