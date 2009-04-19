Davala: Eşim benimle para için evlendi

Eski milli futbolcu Ümit Davala, boşanma davasının istediği mahkemeye verilmesini sağlamak için 15 dava dilekçesi verdi.



Galatasaray'lı eski futbolcu Ümit Davala, 3 yıllık eşine açtığı boşanma davasının istediği mahkemede görülmesini sağlamak için Bakırköy Adliyesi'ndeki 12 aile mahkemesinin onunda tam 15 boşanma davası açtırdı. 15'inci denemede istediği mahkemeyi yakalayan Davala'nın oyununu dikkatli hâkimler bozdu.



Sabah’ın haberine göre, Werder Bremen ile Milan'da da bir dönem top koşturan Galatasaray'lı ünlü futbolcı Ümit Davala, 3 yıl önce evlendiği Tuğçe Davala'dan boşanmaya karar verdi. Davala, davayı istediği mahkemeye düşürebilmek için avukatı Şahin Karadeniz aracılığıyla ilginç ve şaşırtıcı bir yola başvurdu. Avukat, hazırladığı dava dilekçesinin harcını yatırıp 12 aile mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Adliyesi'nde artık Ulusal Yargı Ağı Programı'nın (UYAP) devrede olduğu 'tevzi ofisi' bürosuna başvurup bilgisayara giriş yaptı. Karadeniz, istedikleri mahkemeyi tutturana kadar harç yatırıp başvuru yaptı. Karadeniz'in 7. ve 5. aile mahkemeleri hariç, 10 mahkeme tarafından yaptığı başvurular kabul edildi.



5 başvurusu iptal olan 10 başvurusu kabul gören Karadeniz, istedikleri mahkeme dışındakilerden feragat etmeye hazırlanırken, sisteme giren aile mahkemelerinin hâkimleri, garipliği fark etti. Hemen olağanüstü toplanan hâkimler, durum değerlendirmesi yaptı. Hâkimler, sadece bir dilekçeyi işleme koyma kararı alarak davanın 10'uncu Aile Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi. Toplantıda ayrıca Adalet Bakanlığı'na UYAP sistemindeki açıklara dikkat çekilerek bu tür istismarların önüne geçilmesi için bir rapor yazılması kararlaştırıldı.



Olanları "Davala'nın uyanıkça bir oyunu olarak değerlendiren" ceza avukatı Çağrı Yavuz, şunları söyledi: "Eskiden UYAP sistemi yoktu. Dosyalar memur marifetiyle mahkemelere tevzi ediliyordu, yani ilgili mahkemeye dağıtılıyordu. Durum böyle olunca bir kısım vatandaş ve avukatlar dosyalarını istedikleri mahkemelere düşürmeye çalışıyordu.



Artık tevzi bilgisayar ortamında yapıldığı için herhangi bir müdahale söz konusu olamıyor. Mükerrer başvurular, aynı içerik ve konulu bir davanın istenen mahkemeye düşürülmesi için yapılmış."



'İşimden oldum'



Ümit Davala, 4 sayfalık boşanma dilekçesinde evliliği bitirme gerekçesinin şiddetli geçimsizlik olduğunu ileri sürdü. Davala, "Galatasaray Teknik Direktör Yardımcılığı'ndan alınmasına sebep olarak eşi Tuğçe Davala'yı gösterdi. Dilekçede Tuğçe Davala'nın futbolcunun işi nedeniyle İstanbul dışı ve yurtdışı seyahatlerini problem yaptığı ileri sürülürken, şu dikkat çekici iddialara yer verildi: "Davalının aile ortamında ve sosyal ortamlarda davacı kocaya hakaret ve küfür ederek, hatta üzerine saldırarak onur kırıcı davranışlarda bulunmasının yanı sıra, davacı kocayı en çok üzen ise, davalının müşterek ikametgahtaki komşularına ve bazı kişilere, davacı ile çok parası var diye evlendiğini, ancak beklediği kadar zengin bulmadığını, evliliği sırf para için devam ettirdiğini yoksa 'Bir gün dahi durmam çekip giderim' dediğini öğrenmesi olmuştur. Hattızatında davalının da olumsuz etkisiyle davacı kocanın Galatasaray Kulübü'ndeki görevine son verilmesinin ardından davalı, 'Seni kulüpten de attılar, iyi bir gelirin de yok artık bu evde durmam' diyerek müşterek ikametgâhı terk etmiş ve ailesinin yanına gitmiştir."



Hırsızlıkla suçlamıştı



Davala'nın eşi Tuğçe Davala'yı annesinin ziynet eşyalarını çalmakla da itham ettiği dilekçenin devamında şöyle denildi: "Taraflar evlendiklerinde ilk birlikte yaşadıkları İzmir'de... taraflar ve davacının annesi adına ortak bir kasa kiralanarak evlilik töreninde takılan ve davacı ile davacının annesine de ait takı ziynet eşyaları bu kasaya konulmuştur.



Ancak daha sonra İstanbul'daki müşterek ikametgahlarında yaşamaya başladıktan sonra, davalı İzmir'deki bu kiralık kasada bulunan sadece annesine ait yüklü miktardaki takı ve ziynetleri de alarak, İstanbul'da yeni bir kasa kiralayarak bu kasaya koymuş, ancak müşterek ikametgâhı terk ederken bu kasanın tamamını da boşaltarak gitmiştir." Boşanma dilekçesinde Tuğçe Davalı'nın boşanmak için yüksek paralar istediği iddia edilirken, evi terk ederken götürdüğü takı ve ziynet eşyalarını da geri vermeyeceği dile getirildi. Davala, nafaka vermeyi de kabul etmedi.

