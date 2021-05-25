Devrim Erbil'in sanat eserinin üzerine ay yıldıza kendini asan adam çizilmesine ilişkin davada, sanatçılardan görüş alınacak

Kabataş İskelesinde Devrim Erbil'e ait eserin bulunduğu reklam panosuna sprey boya ile "asılmış adam" çizdiği ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Ömürcan İ.'nin 11 yıl 2 aya kadar hapsi talep etildi.

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın hakimi olaya ilişkin görüntülerin izlenmesine ve savunma tanıklarınını dinlenip dinlenmeyeceğinin de sonraya bırakılmasına karar verdi.

Kamera görüntülerinin izlenmesinden sonra sanık Ömürcan İ.'nin eylemlerinin sanatsal değer taşıyıp taşımadığına, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 3 öğretim görevlisinden oluşan bilirkişi heyetiyle rapor alınıp alınmamasının düşünülmesine karar verildi.

Duruşma 14 Ekim’e ertelendi.