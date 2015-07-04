

Emniyet müdürü Asher Dolina davanın dün Ormoc kentinde açıldığını açıkladı. Feribot perşembe günü Ormoc limanından demir almasının akabinde batmıştı. Denizin dalgalı olmadığı ifade edilirken, feribotun neden alabora olduğunun yapılacak incelemelerin ardından açıklığa kavuşturulacağı kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre feribot limandan ayrılırken bir anda alabora oldu. Olayın çok çabuk meydana gelmesi nedeniyle yolcuların can yeleği giyecek zaman bile bulamadığı belirtiliyor.

Olayla ilgili olarak toplam 19 kişi hakkında "adam öldürmek" suçundan dava açıldı. Filipin yasalarına göre sanıklar hakkında 40 yıla kadar hapis cezası talep edilebilecek.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre söz konusu kazada 56 kişi yaşamını yitirdi. Filipin sahil güvenlik ekipleri ise ölü sayısının 59'a ulaştığını bildirdi. Batan feribotta yaklaşık 200 kişi buluyordu.