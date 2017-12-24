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Dava 22 ay sonra açıldı, 3 gazeteciye 39 yıl istendi

Gazeteciler, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt üyeliği" ile suçlandı

24 Aralık 2017 14:30

Şırnak’ın İdil ilçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında gözaltına alınarak serbest bırakılan gazeteciler Ferzen Çatak, Mahmut Ruvanas ve Kadri Esen hakkında 22 ay sonra dava açıldı. "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”, “Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüt üyeliği” ile suçlanan gazetecilerin, toplam 39 yıl hapsi istendi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre Şırnak’ın İdil ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 28 Şubat 2016’da bulundukları evde gözaltına alınan, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabirleri Ferzen Çatak ve Mahmut Ruvanas ile KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi muhabiri Kadri Esen hakkında başlatılan soruşturma 22 ay sonra tamamlandı. Çatak hakkında “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”, “Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüt üyeliği” iddialarıyla, Ruvanas ve Esen hakkında ise “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla iddianame hazırlandı. Çatak için 8 yıldan 23 yıla kadar, Esen ve Ruvanas için de ayrı ayrı 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istedi. Böylelikle 3 gazeteci için istenen toplam ceza miktarı 39 yılı buldu.

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