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Spor

Daut son yolculuğuna uğurlandı

  İZMİR, (DHA) GÖZTEPE'de 1976-1977 yıllarında kulüp başkanlığı yapan 83 yaşındaki Orhan Daut  bugün son yolculuğuna uğurlandı

24 Eylül 2017 17:36

 

İZMİR, (DHA)

GÖZTEPE\'de 1976-1977 yıllarında kulüp başkanlığı yapan 83 yaşındaki Orhan Daut  bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün hayatını kaybeden Daut\'un cenazesi Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınan öğle namazanın ardından Manisa Kırkağaç Mezarlığı\'na defnedildi. Kırkağaç Belediye Başkanlığı, 14. dönem milletvekilliği ve Tariş Genel Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Daut\'un cenaze törenine spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Demans hastası olan Orhan Daut\'un tabutuna Türk bayrağı ve adının yazılı olduğu Göztepe forması konulurken, cenaze resmi törenle kaldırıldı. 

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