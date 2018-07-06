DAÜ'nün olimpik yıldızı Ese Brume Diamond League'de 4'üncü oldu

LEFKOŞA, (DHA)-DOĞU Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi atleti Ese Brume büyük bir başarıya imza attı. Ese Brume, 5 Temmuz 2018 Perşembe günü, İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşen Kadınlar Uzun Atlama müsabakasında 6.66’lık derecesi ile dördüncü sırayı elde etti.

Olimpiyat Oyunları’ndan sonra en prestijli atletizm müsabakası olan Diamond League’de yarışmak üzere bizzat müsabaka organizasyon şirketi Athletissima’nın CEO’su Jacky Delapierre tarafından kaleme alınan mektup ile davet edilen Ese Brume, 5 Temmuz 2018 Perşembe günü, İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleşen Kadınlar Uzun Atlama müsabakasında 6.66’lık derecesi ile dördüncü sırayı elde etti. DAÜ sporcusu Ese Brume, bu yıl Jamaika’da düzenlenen yarışmada son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu unvanını elinde bulunduran ABD’li atlet Shakeelah Saunders’e 17 santimetre gibi bir fark atarak birinci sırayı elde etmişti.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI’NA HAZIRLANIYOR

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük altın madalya adayı olarak gösterilen Ese Brume, hazırlıklarını DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile sürdürmeye devam ediyor. 6.82’lik derecesiyle dünyada bu yılın en iyi derecelerinden birine imza atmayı başaran ve DAÜ Rektörlüğü tarafından her bağlamda desteklenen DAÜ öğrencisi olimpik atlet Ese Brume’nin antrenörü Hasan Maydon tarafından yapılan açıklamada, sporcunun bu yıl en iyi derecesini yaptığı ve tüm müsabakalarda zirveye oynamaya hazır olduğu belirtildi.

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