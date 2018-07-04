DAÜ'nün atleti Diamond League'de yarışacak

LEKOŞA, (DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama’da beşinci olan atlet Ese Brume, Olimpiyat Oyunları’ndan sonra Diamond League’e yarışmak üzere davet edildi. Brume, yarın yarışacak.

İsviçre’nin Lozan kentinde yarın gerçekleşecek olan müsabakalara katılmak üzere davet alan DAÜ sporcusu Ese Brume, Diamond League’de uzun atlama müsabakasında mücadele edecek. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalyanın en büyük adayı olarak gösterilen Brume, hazırlıklarını DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile sürdürüyor. 6.82’lik derecesiyle dünyada bu yılın en iyi derecelerinden birine imza atmayı başaran olimpik atlet Brume’nin antrenörü Hasan Maydon, “Ese bu yıl en iyi derecesini yaptı ve tüm müsabakalarda zirveye oynamaya hazır” dedi.

OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONUNA FARK ATMIŞTI

Brume ayrıca bu yıl Jamaika’da düzenlenen yarışmada son olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran ABD’li atlet Shakeelah Saunders’e 17 santimetre fark atarak birinci sırayı elde etmişti.

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