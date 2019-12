Daum: Gökdeleni dikeceğiz

Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum, fenerbahçe'nin gelceği ile önemli açıklamalarda bulundu. Daum, güçlü bir birlik olduklarını ifade ederek, "Gökdeleni dikeceğiz" dedi.



Star Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'yle ilgili önemli yorumlarad bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü christoph Daum," Halen çok büyük bir temel oluşturuyoruz. Daha sonra bu temelin üzerine binayı kuracağız. Özlenen rüya takımı oluşturmak için ise en az 2-3 sezona daha ihtiyacımız var" dedi.



Daum, hayalindeki Fenerbahçe’yi oluşturmak için şimdi temel attıklarını, 2-3 yıl içinde gökdelenin dikileceğini ifade etti. Kanarya’nın teknik patronu “İstediğim Fenerbahçe iyi yolda. Ama henüz oluşmadı. Bugüne kadar yaptıklarımız sadece başlangıç. 3 aydır buradayız. Geniş bir temel kuruyoruz. Sonra gökdeleni dikeceğiz... Aziz Yıldırım ile birlikte sağlam temeller üzerine bazı şeyleri oluşturmak istiyoruz” dedi.



'Güçlü bir birlik olduk'



Daum şunları anlattı: “Ligde tüm maçlarımızı kazandık ama başarılardan öte takımın oynama tarzı çok önemli. Sadece başarı bizim için yeterli değil. Aynı zamanda taraftarın, oyuncuların Fenerbahçe kimliğini taşımasını istiyoruz. Biz kısa sürede güçlü birlik olduk. Ben hiçbir zaman geriye bakmam, önüme bakarım.”



Carlos'u kolay bırakmam



Alman hoca, Roberto Carlos için “Böyle değerli isimlerin kulüpte olması bizi gururlandırıyor. Ondan çok memnunum. Kupayı alıp, şampiyonluğu kazanıp gitmeli. Bunu hakediyor. Ama ileriyi net göremem. Kalması için her şeyi yapacağım” dedi.



Aragones'e yorum yok



Daum, Güiza için “Sağlam ve formda olursa Avrupa’nın en iyi golcülerinden birisidir” derken, Kazım konusunda “6 hafta süren bir kazanma çalışması ile yeniden doğdu ama hala bitmedi. Çok negatif şeyler yaşadı. Bunu biliyoruz” yorumunu yaptı; Aragones hakkında ise “İspanya’yı Avrupa Şampiyonu yapmış, başarılar kazanmış bir hoca. Fener’deki dönemi için yorum yapamam. Ona saygım var” dedi.



Transfer dönemlerinde birçok hoca ile bağlantısını kullandığını vurgulayan Fener’in teknik patronu, “Uzun yıllardır oluşturduğum özel dostluklar var. Bunları Fenerbahçe için kullanıyorum” dedi. Daum, çalınan laptop için önce 100 bin euro, sonra 10 bin euro istenildiğini vurgularken “Bana bir hediye paketi ile göndermelerini bekliyorum” esprisini yaptı...



'Kupayı almak için her şeyi yaparız'



Daum, uzun zamandır kazanılamayan Türkiye Kupası için “Geçmişte iki kez final oynanmış. İlki iyi, ikincisi kötü olmuş. Ama kupayı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız ve kupayı mutlaka kazanacağız” dedi; Trabzonspor hakkında da “Çok iyi takım. Ama 3 yıl ben buradayım. Şampiyonluğu 4 yıl sonra düşünsünler” esprisini yaptı.



'Bizim farkımız söylemek'



Başkan Yıldırım’ın, “Üç yıl üst üste şampiyonluk” sözünü yerine getireceğiz. Bunu diğer kulüpler de düşünüyorlar. Bizim farkımız açıkça dile getirmemiz



“Başkan Aziz Yıldırım’ın söylediği ‘Üç yıl üst üste şampiyonluk’ hedefini diğer kulüplerimiz de düşünüyor. Ama biz açık olarak söylüyoruz. Bu gayet normal. Fener’in hedefleri hep yüksektir. Bir yandan hedefler olmalı. Ve bu hedeflerimiz hep yüksek olmalı. Öteki yandan mücadele ettiğimiz diğer kulüplere karşı saygı duymalıyız.”



'Hep dikkatli olmalıyız'



“Çünkü Fenerbahçe hep başarılı bir kulüp olmak istiyor. Her rakibe saygı duyuyoruz. 8’de 8 yaptık. Ama gidilecek olan yolda dikkatli olmalıyız. Futbol her sonuca açık bir spor; üç netice her zaman vardır. Ve her maçta her şey olabilir. Ciddiyeti asla elden bırakmamalıyız...”



'Avrupa için hayalci olamam!'



Avrupa’da başarı için uzun yıllar gerekli... Chelsea’nin kurduğu kadroya bakın. Yıllardır istedikleri başarıya ulaşamadılar



“Taraftar, Avrupa’da şampiyonluk ister. Bu onların doğal hakkı. Ben belirli bir yaşa ve tecrübeye sahibim. Gerçekçi olmalıyım. Bir anda çok şeyleri isterseniz sonunda elleriniz boş kalabilir. Ben fazla büyük vaatler veren bir hoca değilim. Ayhan Hoca ve benim mutluluğumuz, hedeflerimize ulaşmak, verdiğimiz sözü tutmak. Bizim için bu önemli. Belki bu prensip işimizi zorlaştırıyor. ‘Her şeyi kazanmak isteriz’ derdik, herkes sevinir coşardı. Söz verdiler derlerdi. Chelsea’ye bakın Avrupa’da kupayı kazanmak için yıllardır uğraşıyor. Hala istediği başarıyı yakayalamadı. Lyon ‘un yatırımlarını görüyorsunuz. Son 8 yılda fazla bir şey çıkmadı. Bir hedefi belirlemek çok kolay, birçok şeyi kolayca söylersiniz. Ve büyük şeyler yazmak istersiniz. Biz de büyük konuşabiliriz ama bunu sadece taraftar açısından, sansasyon başlıklar için yapmış oluruz. Bunu yapmayacağız. Biz hedeflerimizden öte temel oluşturmak istiyoruz. Değerlerimiz önemli.”



'Derbi için zafer yetmez'



Daum, Galatasaray’ı yenmenin şampiyonluk anlamına gelmeyeceğini ifade etti



Ezeli rekabet her iki camia için de çok önemli... Ancak derbileri kazanınca şampiyon olmuyorsunuz. O yüzden önce Gaziantepspor deplasmanında kazanmalıyız. G.Saray derbisini daha sonra düşünürüz



Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum, Beşiktaş ve Galatasaray ile çok iyi ilişkiler içinde olduğunu söyledi. Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile iyi bağlantıları olduğunu kaydeden Alman çalıştırıcı, “Onlara saygı duyuyorum. Galatasaray bizim tarihten gelen en önemli rakibimiz. Bu sezon da ligde onlarla büyük bir yarış içerisindeyiz. Bu nedenle onlarla yapacağımız derbi de büyük önem taşıyor” ifadesini kullandı.



'En önemli maç oynadığımdır'



Ancak, Galatasaray’ı yenmenin asıl hedefleri olan şampiyonluğa yetmediğini de dile getiren Daum, “Biz hem onları yenmek hem de şampiyon olmak istiyoruz. Yalnız şu anda önümüzde Galatasaray değil, Gaziantepspor maçı var. Benim için en önemli karşılaşma önümdeki karşılaşmadır. Şu anda onu düşünüp, ona konsantre olmalıyız. Onu kazandıktan sonra Galatasaray’ı düşünebiliriz” ifadesini kullandı...



'Eleştirilerin dozu kaçıyor'



Cim-Bom’un teknik direktörü Rijkaard için yapılan eleştirilerin ağır olduğunu da vurgulayan Kanarya’nın patronu şöyle devam etti: “Bir teknik adamı yukarılara çıkartan da sizsiniz. Eleştiren de sizsiniz. Bunun ölçüsünü kaçırıyorsunuz. Herkes medyanın arkasına saklanıp bir şeyler söylüyor. Herkes sorumluluğunu bilmeli, ona göre hareket etmeli” şeklinde konuştu.



'Elimdeki kadro süper'



Başkan Yıldırım, göreve geldiğimde bana iyi transferlerden oluşmuş bir kadro sundu. Eskiler de çok kaliteli. Ben de onları kaynaştırdım



“Ben göreve geldikten sonra Fenerbahçe’ye çok fazla oyuncu transfer ettirmedim. Geçen seneki kadroyu değiştirmedik. Büyük bir problemdi bu aslında. Bu kadro geçen yılı yaşayan bir kadro idi. Sorunluydu. Aldığım grup iyi çalıştı. Ama daha önemlisi Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim çok iyi transferler yaptı. Başkan, sarı-lacivertli takıma Mehmet Topuz gibi olağanüstü bir isim almıştı. Gelecek açısından Özer de çok büyük bir yatırım. Bekir için de aynı şeyleri söylemek mümkün... Lugano’nun kalması iyi oldu. Türkiye’yi iyi tanıyan birisi. Dos Santos da ilerde daha iyi olacak, futbolu yükselecek.”



'Ben ve Fener Ata’nın fikirlerinin peşindeyiz'



“Türkiye’de aralıklarla bile olsa 7 yıldır yaşıyorum. Bu kadar sevgi gördüğüm ve değer verildiğim bir yer burası. Burada yaptıklarım benim için ufak şeylerdir. Atatürk rozeti takmak gibi. Atatürk’ün düşüncelerinin peşindeyiz. Hem ben, hem de Fenerbahçe. Hoş görünen şeyler. Benim aslında Almanya’da ve Avrupa’da yaptıklarım da var. Oralarda elimden geldiğince Türkiye’ye destek vermeye çalışıyorum.”



'Demirören’e yazık'



Beşiktaş daha üç ay önce iki kupa almış bir takım. O zaman alkışlanan kişiler aynı kişiler... Taraftarın bu tepkisine hiçbir anlam veremiyorum



“Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören arkadaşım benim. Doğrusunu söylemek gerekirse ona karşı yapılanları çok haksız buluyorum. Beşiktaş’ta yaşananları bir türlü anlamıyorum.



Daha üç ay önce herkes coşmuş, iki kupa kazanılmıştı. Hem lig şampiyonu olunmuş, hem de kupa alınmıştı. Herkes başkanı, hocayı ve bu futbolcuları çok seviyordu. Üç ay önce onlara gösterilen sevginin şu an tepkiye dönmesi gerçekten büyük haksızlık. Üç ay önce de o insanlar aynı insanlardı. Bunu da düşünmek gerekiyor.



Hiç kuşkum yok. Herkes de emin olsun ki Beşiktaş yine üst sıralara gelecektir. Çünkü çok iyi bir takımları var. Ve ligde daha uzun haftalar var.



Sevgili meslektaşım Teknik Direktör Mustafa Denizli ve sevdiğim kulübün başkanı Yıldırım Demirören’e buradan en iyi dileklerimi yolluyorum.”



'İki karpuz sığmaz!'



Terim’e teşekkür etmeliyiz. Büyük işler yaptı. Yerine kim gelecek konusu için acele edilmemeli. A Milli Takım’da çalışmayı aklımdan geçirmedim



Son oynanan Dünya Kupası ve Avrupa Kupası’nda yarattığımız yaşanan coşkuyu herkes gördü. Oynanan kupalarda Türkiye’nin imajı yükseldi. Burada Fatih Terim’in katkısı büyük oldu. 42 yıl sonra Türkiye’yi 1996’da İngiltere’deki şampiyonaya götüren hoca Terim’di. Ama unutulmaması gereken nokta şu; birçok dünya devi takım da kupalara gidemedi. Bunların başında İngiltere ve Fransa geliyor.



Demek ki bazı zamanlarda büyük ülkeler de gidemiyor. Şimdi aynısı bize oldu. Fatih Terim’e teşekkür etmeliyiz. Büyük işler, gelişmeler yaptı. Türk futbolunu ileriye götürdü. Son maçta büyüklüğüne yakışır bir vedalaşma olur. Zaten o da bunu hak etti. Şimdi onun yerine kimin geleceği konuşuluyor. Bu konuda acele edilmemeli. Ben bu görevi düşünmüyorum. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.”



'Alex ile Emre bambaşka'



Fener geçen sezon zor bir dönem geçirdi. Ama buna rağmen Alex bu sezon inanılmaz bir futbolcu oldu... Emre yepyeni bir çehreye büründü... Diğerleri de çabuk toparlandı



“Bu takım geçen sezon ligi iyi yerde bitiremedi. Takım olarak çok zor bir sezon geçirildi. Emre, Alex, Roberto Carlos ve Semih gibi önemli isimler için yeni sezon sıkıntılı olabilirdi. Çünkü kariyerlerinde yaşamadıkları şeyleri yaşadılar. Bu her futbolcu için toparlanması zor bir durumdur. Ben bütün bunları bilerek geldim. Sezonu takip ettim. Bu takımı seve seve aldım bu futbolculara ve kalitelerine inanıyorum..



'Takım çaba gösteriyor'



Emre sanki yepyeni biri oldu. Alex eski performansını yakalamakta. Diğerleri de gelişim gösterdi. Görevim her futbolcuyu desteklemek ve daha iyi olabilmesi için elimden geleni yapmak. Çünkü biz aynı zamanda milli takıma da destek veriyoruz. O zor sezonu yaşayan bu takım, geldiğimden beri bazı şeyleri değiştirmek için büyük çaba gösterdi.”



'Almanya’da Fenerbahçe zirveye oynar'



Kanarya, elindeki imkanlarla Bundesliga’da yer alsa, Almanya’nın en önemli takımlarından birisi olurdu



“Almanya’da futbol Türkiye’dekinden farklı. Şu anki imkanlarla, Fenerbahçe Bundesliga’da mücadele eden bir takım olsaydı çok başarılı olurdu. Alman Ligi’nin en önemli takımları arasına girer ve hep zirvelerde yer alırdı.



Almanya’da Fenerbahçe’nin sahip olduğu imkanların uzağında birçok takım var. Fenerbahçe bu anlamda önemli bir kulüp. Taraftar sayısı, gösterilen ilgi, tarihi, mali yapısı, camiası ve tesisleri gibi akla gelebilecek tüm özellikleri değerlendirdiğimizde, sarı-lacivertli takımın Almanya’da başarılı olamayacağını söylemek zaten mümkün olmaz.”



'Sezen Aksu dinler Kemal Sunal izlerim'



Sezen Aksu’yu dinlemeyi çok seviyorum. Eskiden Tarkan’a hayrandım. Ama artık Sezen’den keyif alıyorum. Sezen, Madonna gibi bir star, apayrı bir kalitesi var.



Türk filmlerini, özellikle de Kemal Sunal’ın filmlerini çok seviyorum. Hababam Sınıfı’nı defalarca izledim. Kemal Sunal’ın artık aramızda olmaması çok üzücü.



Ressam İsmail Akça’nın eserlerini de beğeni ile takip ediyorum. Çok yetenekli bir sanatçı.



İstanbul ile ilgili fotoğrafları biriktiriyorum.



Nargile içip, tavla oynamak harika



İstanbul tarihi eserlerle dolu bir şehir. Bu anlamda dünyanın belli başlı yerlerinden birisi.



Sultanahmet bana huzur ve rahatlık veriyor. Oraya gittiğimde çok mutlu oluyorum.



Yerebatan Sarnıcı da olağanüstü. Çok iyi korunmuş. İnsan orada bambaşka bir ruh haline bürünüyor. Size İstanbul’u gezdirebilirim.



Piyerloti, manzarası ile ve huzur veren ortamı ile mükemmel..



Ali Baba’ya gitmek ve orada nargile içip tavla oynamaktan keyif alırım.



Tumani benim elim ayağım



Daum son olarak, “Köln’de birçok kişi teknik kadroma girmek istedi. Tüm adayları inceledim. Ayhan Tumani, idealleri olan ve futbolda hep hücumu düşünen birisi. Gerek futbol bilgisi, gerekse taktiksel çalışmalarıyla mükemmel birisi” dedi.