Daum gitti Semih döndü!

T24- Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk, Futbol Federasyonu'na yaptığı, kulübü tarafından sözleşmesinin hukuk dışı uzatıldığı yolundaki başvurusunu geri çekti.







Özellikle görevinden ayrılan teknik direktör Daum tarafından yedek bırakıldığı için geçen sezon çok az forma şansı bulan ve "Daum varsa, ben yokum" diyen tecrübeli golcü Daum'un gönderilmesi ve Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirilmesi üzerine futbol federasyonuna yaptığı başvuruyu geri çekti.





Semih'in başvurusunu geri çekmesinde teknik direktörlüğe getirilen Aykut Kocaman'ın büyük rol oynadığı öğrenildi. Milli futbolcu böylece 31.05.2011 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek.

