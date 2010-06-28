T24 LogoT24 Logo
Spor

Daum gitti Semih döndü!

Semih Şentürk, Daum'un gönderilmesi ve Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirilmesi üzerine Fenerbahçe'ye geri döndü.

28 Haziran 2010 03:00

T24- Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk, Futbol Federasyonu'na yaptığı, kulübü tarafından sözleşmesinin hukuk dışı uzatıldığı yolundaki başvurusunu geri çekti.



Özellikle görevinden ayrılan teknik direktör Daum tarafından yedek bırakıldığı için geçen sezon çok az forma şansı bulan ve "Daum varsa, ben yokum" diyen tecrübeli golcü Daum'un gönderilmesi ve Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirilmesi üzerine futbol federasyonuna yaptığı başvuruyu geri çekti.


Semih'in başvurusunu geri çekmesinde teknik direktörlüğe getirilen Aykut Kocaman'ın büyük rol oynadığı öğrenildi. Milli futbolcu böylece 31.05.2011 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24