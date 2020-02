Datça'nın şair oto tamircisi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla DHA) - MUĞLA\'nın Datça ilçesinde oto tamirciliği yapan İsa İnan (57), kaleme aldığı aşk ve sevgi konulu şiirleriyle dikkat çekiyor. Şiire sevdası iş yerinin isminden ve ünlü şairlerin şiirleri ile fotoğraflarının yer aldığı duvarlarından anlaşılan İnan, edebiyat çevrelerinden \'Oto tamirci şiirden ne anlar?\' diyenleri de eleştiriyor.

Otobüs durağında, 1980 yılının Mayıs ayında gördüğü yeşil gözlü genç kıza sevdalanmasıyla başlayan şiir hayatında 38 yılı geride bırakan İsa İnan, Datça Sanayi Çarşısı\'nda 33 yıldır oto tamirciliği yapıyor. İnan\'ın \'Ozan Oto Tamirhanesi\' isimli iş yerinin duvarlarında, Nazım Hikmet\'ten Can Yücel\'e usta şairlerin posterleri ile fotoğraflarının yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerinin afişleri yer alıyor. Araştırmacı- yazar Uğur Mumcu, Türk sinemasının \'Çirkin Kral\'ı Yılmaz Güney ve müzik dünyasının sevilen gruplarından Yeni Türkü\'nün poster ve fotoğrafları da tamirhanede yer alıyor.

İlki 2007 yılında \'Gözlerinde Uyanmak\' adıyla yayımlanan şiir kitabının ardından 2011\'de ikinci kitabı \'Bedenimdeki Kuyu\' ve 2014\'te üçüncü kitabı \'Gölgeler de Kanar\'ı çıkaran İsa İnan, bugüne kadar yazdığı yüzlerce şiire rağmen edebiyat dünyasında yeterince kabul görememekten yakınıyor. Afyonkarahisar\'ın Dazkırı ilçesinde 1961 yılında doğan İnan, 1985\'te Datça\'ya yerleşti. İlk şiiri 1982 yılında \'Edebiyat 81\' dergisinde yayımlanan İnan\'ın daha sonra \'Kum\', \'Deliler Teknesi\', \'Beşparmak\' ve \'Paspatur\' gibi edebiyat ve sanat gibi dergilerinde şiirleri çıktı.

Şiirlerinde aşkı, ayrılığı ve toplumsal yaşamı konu alan İsa İnan, hayatının son yıllarını Datça\'da geçiren usta şair Can Yücel hayranı olduğunu söyledi. Usta şairin ölümünden sonraki yıllarda eşi Güler Yücel\'i daha yakından tanıma şansı bulduğunu kaydeden İnan, \"Güler Hanım ile sadece şiir değil; resim, edebiyat gibi hemen her konuda fikir alışverişimiz oluyor\" dedi. Sanat çevrelerine de sitem eden İnan, \"Ne yazık ki dışlanıyorum. \'Oto tamirci şiirden ne anlar?\' diye bakanlar oluyor. Oysa ben şiire yıllarımı verdim. Artık belli bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Ancak buna elbette okuyucu karar verecek. Zaman bizi aklayacaktır\" diye konuştu.

