Datça'nın en güzel sokağı: Can Yücel

T24 - Datça Çevre ve Turizm Derneği'nce (DAÇEV) düzenlenen "Güzel Mekan Yarışması"nda, ünlü şair Can Yücel'in adını taşıyan sokak, birinci oldu.



Vatandaşların aday gösterdiği 53 mekanın değerlendirildiği ve bin 863 oyun kullanıldığı yarışmada, 735 oy alan Eski Datça Mahallesi'ndeki Can Yücel Sokağı birinciliği elde etti.



Vatandaşların oylarıyla birincinin belirlendiği yarışmanın ardından Datça Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.



Datça Kaymakamı Hamdi Üncü, törende yaptığı konuşmada, Datça'nın çok güzel bir ilçe olduğunu belirterek, "İlçenin tarihi, kültürü ve mimarisine uygun yapıların sergilenmesi ve özendirilmesiaçısından bu yarışma çok önemli. Datça'da turizmin ilerlemesi için elimizdengelen gayreti göstereceğiz" dedi.



DAÇEV Çevre Güzelleştirme Grubu Basın Sözcüsü Çiğdem Canbey ise, oylamaya katılımın beklenenin üzerinde olduğunu söyledi.



Yarışmanın amacının Datça'nın yerel dokusuna, kültürüne, coğrafi ve iklimsel koşullarına uygun, farklı ve olumlu mekanlara halkın dikkatini çekmek olduğunu belirtti.



Yarışmanın mimari bir yarışma olmadığını dile getiren Canbey, "Yani birbina yarışması yapılmadı, mekan yarışması yapıldı.



Türkiye'de birçok örneği düzenlenen bu yarışma, ilk kez Datça'da 'mekan' olarak ele alındı. Datça'da yaşayanlar, yazlık evi olanlar ve turistler kullandıkları oylarla Can YücelSokağı'nı en güzel mekan olarak tercih ettiler" diye konuştu.



