'Datça’nın 77 koyundan 28’inin geleceği tehlikede'

Yaklaşık 100 kilometre sahili bulunan Datça, yapılaşma tehdidi altındaki cennet coğrafyalardan sadece biri. Çevreciler ve sivil toplum kuruluşları Datça için hazırlanan projeyle, ilçede nüfusun patlayacağını, 77 koyun 28’inin bakirliğinin tamamen biteceğini, antik kente bile marina yapılacağını savunuyor.

Habertürk'ten Güngör Karakuş'un kaleme aldığı yazı dizisinin ikincisinden bazı bölümler şöyle:

Datça Yarımadası; el değmemiş koyları, doğası ve tarihiyle tatilcilerin en önemli uğrak yerlerinden biri. Çevreciler, “Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu” ile yaklaşık 100 kilometrelik sahili bulunan Datça’nın düzensiz yapılaşma kurbanı olmasından korkuyor. Mimarlar Odası Muğla Şubesi, projenin iptali ve dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması istemiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine idare mahkemesine dava açtı. Şube, “Planın bölgenin özgünlüğü ile uyumsuz olduğunu, ekolojik dengeleri alt üst ederek olumsuz sonuçlar doğuracağını” savunuyor.

Bir koy nasıl yok edilir?

Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz, bakir bir koyun insan eliyle nasıl yok edildiğini şöyle anlatıyor: “Binlerce yıl sonucunda oluşmuş bir yerden bahsediyoruz. O koyda denizin dibindeki canlılardan kıyıdaki çakıla kadar her şey bir yaşam zinciri. Ama siz beğenip aldığınız koyu isteğinize göre şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Kıyısındaki yosunu, ‘Müşterinin hoşuna gitmiyor’ diye kesiyorsunuz. Doğal kumunu beğenmiyor, farklı kum getiriyorsunuz. Yetmiyor, önüne duvar çekiyorsunuz. O koyun doğal dengesini altüst ediyorsunuz, bir daha eski hale gelmesi mümkün olmuyor.

239 koydan 98’i risk altında

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi’nin koylarla ilgili envanterine göre, kuzeyde Baba Burnu’ndan başlayıp Antalya Fasilis’te biten kıyı boyunca 239 koy bulunuyor. Bu koylardan 98’i risk altında. Bugüne kadar kaybedilen koy sayısı ise 43. Envanterde sahil 5 bölgeye ayrılıyor. 1. Bölge Baba Burnu’ndan başlıyor, Kuşadası’nda (Dilek Yarımadası) bitiyor. 2. Bölge Kuşadası-Akyaka, 3. Bölge Akyaka- Marmaris İçmeler, 4. Bölge Marmaris İçmeler-Ölü Deniz, 5. Bölge Ölüdeniz-Fasilis arasında yer alıyor.

1. bölge

Toplam koy: 22

Kullanılan koylar: 10

Risk altındaki koylar: 8

Kaybedilen koylar: 4

Önemli Koylar: Alaçatı Limanı, Dipburnu, Gümüş Koyu, Kız Kulesi Adası, Sivrice Limanı, Kadırga Burnu, Narlıdere Limanı, Ildır Körfezi, Kumru Koyu, Kırk Dilim Limanı.

2. bölge

Toplam koy: 99

Kullanılan koylar: 45

Risk altındaki koylar: 32

Kaybedilen koylar: 22

Önemli Koylar: Akbük Limanı, Kuru Erik Bükü, Kazıklı İskele, Çamlı Liman, Asin Limanı, Salih Adası Büyük Koy, Kuyucak Limanı, Zeytinli Burnu, Sıralık Koyu, Fener Adası, Akçabük Koyu, Hayıtlı Koyu, Bağlar Koyu, Bardakçı Koyu, Hacı Giden Yalısı, Çökertme Koyu, Geren Koyu, Bördübet Limanı.

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