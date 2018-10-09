Datçalı kadınlar sokak hayvanları için dans ediyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde yaşayan, her yaş ve meslekten bir grup kadın, sokak hayvanlarına gelir sağlamak amacıyla dans topluğu kurdu. Özel gün ve törenlerde yaklaşık 45 dakika performans sergileyen kadınlar, gösterileriyle de beğeni topluyor.

Sokak hayvanları için bir şeyler yapmak isteyen ve kendilerine \'Datça Neşeli Patiler Dans Grubu\' adını veren 11 kişilik kadın grubu, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Fizyoterapist ve dans eğitmeni Şule Sencer Töreci\'nin (64) öncülüğünde, geçen yıl mayıs ayında kurulan grubun üyeleri arasında öğretmen, emekli bankacı, muhasebeci, çevirmen, ekonomist ve işletmeci gibi çeşitli mesleklerin temsilcileri bulunuyor. Yaş ortalaması 55 olan grup, önemli gün ve törenlerde bir araya gelerek, sokak hayvanlarına gelir toplayabilmek için dans gösterisi sergiliyor. Repertuvarlarında Türk dans oyunlarının yanı sıra Yunanistan\'ın sirtakisine de yer veren grup, gösterileriyle alkış topluyor. Son olarak Cumhuriyet Meydanı\'nda Dünya Hayvanları Korumu Günü için düzenlenen programda sahneye çıkan topluluk, izleyicilerden tam not aldı.

Grup kurucusu Şule Sencer Töreci, \"Grubumuz 2 yıl önce kuruldu. Amacımız sokak hayvanlarına mama tedariki ve veteriner hizmetleri vermek. Ancak kısa sürede iş büyüdü. Sokak hayvanlarının ihtiyaçları dışında, şu anda bir üniversite öğrencisinin eğitim bursuna katkıda bulunuyoruz. Grubumuzda halen 11 kişi var. Yeni üyelerin katılımını bekliyoruz\" dedi.



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