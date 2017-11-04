Datça'daki orman yangınında şüpheli tutuklandı (2)

YANGIN BÖLGESİNDE, ARAZÖZDE GÖZALTINA ALINDI

Datça Orman İşletme Şefliği’nde 3 yıldır çalışan Aykut Sönmez’in yangın bölgesinde kullandığı arazözde otururken gözaltına alındığı ortaya çıktı. Olay günü izinli olduğu belirtilen Sönmez\'in ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandığı bildirildi. Sönmez\'in saat 16.00 sıralarında akaryakıt istasyonunda, delilleri yok etmek için otomobilindeki çamuru temizlediği kaydedildi. Saat 16.25\'te, Orman Müdürlüğü’ne gelen ihbarın ardından tüm çalışanların göreve çağırıldığı, Sönmez\'in de çağrı üzerine arözözün başına geçerek yangın bölgesine gittiği saptandı.

BİR HAFTA ÖNCE DE BÖLGEDE GÖRÜLMÜŞ

Çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar ihbarda bulunup, akaryakıt istasyonunda arabasını yıkayan Sönmez\'i geçen Perşembe günü elinde fener, ormanlık alanda gördüğünü söyledi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, görüntülerden yola çıkarak saat 22.30 sıralarında Sönmez\'i yangın bölgesinde arözözün içinde otururken gözaltına aldı. Yapılan doktor kontrolünde Sönmez\'in alkollü olduğu belirlendi.

Suçlamaları kabul etmeyen Sönmez\'in bir hafta önce bölgeye balık tutmaya gittiğini, elindeki fererle de eski model otomobilinin düşen parçasını aradığını söylediği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Jandarma, Sönmez’in 2013 yılında Datça’da çıkan bir başka orman yangınıyla ilgili gözaltına alındığını tespit etti. Delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı bildirilen Sönmez’in, daha önce çıkan yangınlarla ilgisinin olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.