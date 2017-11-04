Datça'daki orman yangınında şüpheli tutuklandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA’nın Datça İlçesi\'nde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 29 yaşındaki Aykut S., tutuklandı.

Gereme Koyu Dalyan mevkiindeki ormanlık alanda önceki gün yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 320 orman işçisi, 20 teknik personel, 18 memur, 40 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 14 hizmet aracı, 5 dozer, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'ndan 2 su tankeri ve 12 belediye arazözü alevlere müdahale etti. Gündüz ise 1 helikopter havadan çalışma yaptı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Datça Yarımadası\'nın Ege Denizi Gökova Körfezi\'ne bakan yüksek tepelerin sırtlarında etkili olan yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.

Jandarmanın yaptığı çalışmayla Datça Orman İşletme Şefliği\'nde görevli geçici orman işçisi Aykut S., kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı. S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Aykut S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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