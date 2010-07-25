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DATÇA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ DATÇA (A.A)

25 Temmuz 2010 00:08

-DATÇA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ DATÇA (A.A) - 24.07.2010 - Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.  Alınan bilgiye göre, Datça'nın Aktur mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangına 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve yaklaşık 100 orman işçisiyle yerden müdahale edildi. Aktur Kampı'nda tatil yapan vatandaşların, söndürme çalışmalarını kaygılı bir şekilde izledikleri görüldü.  Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, havadan ve yerden yapılan yoğun müdahaleler sonucunda söndürülen yangının, çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.  Ekiplerin, yanan bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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