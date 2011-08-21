Datça'daki orman yangını 10 hektarı kül etti

T24 - Muğla’nın Datça İlçesi’nde sarp ve dağlık arazide dün gece 23:30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın rüzgar ve karanlık nedeniyle sabah saatlerinde söndürülebildi. Aydın ve Muğla’dan bölgeye dünden bu yana 28 saattir durmadan yangınla mücadele eden 250 orman işçisi getirildi. Getirilen orman işçileri Datça’daki yangının yanı sıra Milas’ta dün çıkan yangını söndürmüşlerdi.







Muğla'nın Milas ilçesinde 30 hektar yandı





Datça’ya bağlı Sındı Köyü Örencik Mevkisi’ndeki sarp ve dağlık arazide kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda, dün (cumartesi) saat 23.30 sıralarında yangın başladı. Köylülerden gelen ihbar üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 6 arazöz, 40 orman işçisi ve 2 iş makinesi bölgeye sevk edildi. Söndürme ekipleri rüzgârın da başladığı bölgede müdahaleye başladı. Yetkililer, arazözlerin bölgede hareket edebilmesi için ağaçların kesilerek yol açıldığını ifade etti.







Yollar 7 saatte açılabildi



Yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte 3 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Helikopterler denizden aldıkları suyu yangının etkili olduğu bölgelere boşaltıyor. Yaklaşık 50 arazöz ise iş makinelerinin 7 saat çalışarak açtığı yollardan yangının çıktığı noktaya ulaştı.



Aydın ve Muğla'nın ilçelerinden bölgeye getirilen 250 orman işçisi yaklaşık 4 kilometre yürüdükten sonra yangının etkili olduğu 5 farklı noktadan yangına müdahale etmeye başladı.



Muğla'nın Milas ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürdükten sonra soğutma çalışması yapan ve Datça'da orman yangını çıkmasının ardından karayoluyla bölgeye ulaşan orman işçileri yaklaşık 28 saattir alevlerle mücadele ediyor. Gece boyunca alevlerle mücadele ederek yorgun düşen işçilerden bazıları, yanan ormanlık alanların yakınında uyuya kaldı.





Kontrol altına alındı



Söndürme çalışmalarına katılan Marmaris Orman İşletme Müdürü Özkan Şahin, "Yangının çıkış nedeninin enerji nakil hatlarından kaynaklandığını düşünüyoruz, ancak bunu kesinleştiremedik. Rüzgârın olmayışı ve arkadaşlarımızın özverili çalışmaları daha büyük alanlara yayılabilecek yangının 6 hektarda kalmasını sağladı" dedi. Büyük bir tehlike atlatıldığını vurgulayan Şahin, rüzgârın askeri mühimmat deposunun ters istikametinde ve hafif şiddetle esmesinin büyük bir şans olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Bölgenin sarp ve dağlık arazide olması nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapıldı. Rüzgarın askeri mühimmat deposunun ters yönüne doğru esmesi ise büyük şans, aksi halde ciddi bir patlama yaşanabilirdi" diye konuştu.



Bugün saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınan yangına, 5 helikopter, 2 uçak, 6 dozer, 45 arazöz, 16 teknik eleman, 9 ilk müdahale aracı, 320 orman işçisi ve çok sayıda köylü müdahale etti. Yangında 6 hektar orman alanı zarar gördü. Datça Orman İşletme Şefi Ertan Kılcı, "Dün saat 23.30'da başlayan yangın bugün saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları halen sürüyor. En büyük şansımız rüzgarın olmaması, normalde Datça rüzgarıyla ünlüdür, ancak şu an havada rüzgar yok. Eğer rüzgar olsaydı kızılçamlarla kaplı ormanlık alan tamamen kül olurdu" dedi.



