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Datça'da yanan ormanlık alan, şehitler anısına ağaçlandırıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık alan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin anısına ağaçlandırıldı

14 Şubat 2018 21:17

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık alan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerin anısına ağaçlandırıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü\'nün organizasyonunda, Emecik\'in Güllük Mevkii\'nde yanan 19 hektarlık alana, 30 bini kızılçam, 2 bini servi olmak üzere toplam 32 bin fidan dikimi yapıldı.
Yanan ormanlık alanda bugün gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Kaymakam Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş, doğa gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.
Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, bölgenin geçen yıl 28 Haziran\'da sebebi belirlenemeyen bir nedenle yandığını hatırlatarak, \"5 hektarlık olan sahada, yanmadan önce kızılçam ormanı vardı. Yaklaşık 30 yıllık ağaçlardı. Yangında tamamı kaybedildi. Biz boşlukları da içine alacak şekilde yanan alanla birlikte toplam 19 hektarlık bir alanın toprak işlemesini yaparak, dikimini gerçekleştirdik. Bugün yarım hektarlık bir alanda, toplumsal farkındalığın artırılması kapsamında, değerli katılımcılarla birlikte yaptık\" dedi.
Datça Kaymakamı Vehbi Bakır ise \"Bugün terör operasyonları kapsamında mücadele ederken hayatlarını kaybeden şehitlerimiz başta olmak üzere ülkemizin vatan olarak bize emanet edilmesine vesile olan bütün şehitlerimize saygılarımızı minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ve bugünkü bu etkinliğimizi onların adına ithaf ediyorum\" dedi.

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